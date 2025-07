TP.HCM mưa to nhiều ngày trong tháng 7

Trong tháng 7, TP.HCM sẽ có mưa xuất hiện trên diện rộng, rải rác, có nơi mưa nhiều và mưa to, kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong tháng 7 này, gió mùa Tây-Nam trên khu vực Nam bộ sẽ hoạt động tương đối ổn định với cường độ trung bình trong tuần đầu, sau đó sẽ hoạt động mạnh dần và có cường độ trung bình đến mạnh trong tuần giữa và cuối tháng. Cần đề phòng khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông trong khoảng từ giữa đến cuối tháng.

Dự báo chi tiết thời tiết TP.HCM trong tháng 7 như sau:

10 ngày đầu tháng: Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động mạnh, từ khoảng ngày 3 tới 4/7 hoạt động yếu dần. Trên cao, nhánh phía Nam áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam biển Đông, từ ngày 3/7 lấn nhẹ về phía Tây qua Nam bộ. Gió mùa Tây - Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Thời tiết khu vực TP.HCM có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra trong khoảng từ trưa đến chiều tối và có xu hướng giảm dần từ đầu đến cuối tuần.

10 ngày giữa tháng: Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ với những vùng áp thấp hoạt động trên khu vực bắc và giữa biển Đông. Đề phòng khả năng những vùng áp thấp này mạnh lên thành ATNĐ hoặc bão hoặc những vùng xoáy thuận di chuyển từ phía Đông Philippine vào biển Đông. Gió mùa Tây-Nam trên khu vực hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối với một vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Những ngày cuối tháng: Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung bộ hoạt động mạnh với những vùng áp thấp trên khu vực bắc và giữa Biển Đông. Đề phòng khả năng những vùng áp thấp này mạnh lên thành ATNĐ hoặc bão hoặc những vùng xoáy thuận di chuyển từ phía đông Philippine vào biển Đông. Gió mùa Tây - Nam chi phối thời tiết khu vực có cường độ mạnh.

Thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày, tuy nhiên mưa vừa, mưa to vẫn tập trung chính về trưa và chiều tối.

Thời tiết TP.HCM trong tháng 7 dự báo có trên 20 ngày mưa. Tổng lượng mưa tháng được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt tập trung vào tuần giữa và cuối tháng.

So với tháng 6, nhiệt độ trong tháng 7 có xu hướng giảm. Cụ thể, nhiệt độ trung bình từ 27 tới 28,3 độ C, cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất dao động từ 23 tới 27 độ C.

