TP.HCM mưa dông liên tiếp

Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay (27/6) và hai ngày cuối tuần, thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, hiện nay rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đang nằm qua Trung bộ. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.

Trong hôm nay (27/6) và hai ngày cuối tuần, thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo trong những ngày tới, hình thế thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mưa. Đặc biệt, cuối tuần này (28-29/6), TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, trong đó nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là tình trạng ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, khu dân cư có hệ thống thoát nước kém.

Từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam sẽ nâng trục lên phía Bắc và suy yếu. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 30/6 đến 1/7, khả năng sẽ thiết lập lại một rãnh áp thấp mới qua khu vực Trung bộ, có thể kéo theo mưa quay lại trên diện rộng ở Tây Nguyên và Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, vắt ngang qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, sẽ duy trì thời tiết có mưa rào và dông vào chiều tối trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong hôm nay (27/6), thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ C, cao nhất từ 30 tới 33 độ C.

