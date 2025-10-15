TP.HCM sẽ đo lường hạnh phúc của người dân bằng cách nào?

Với quan điểm nhân dân là chủ thể trong mọi chủ trương, TP.HCM sẽ theo dõi các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội - môi trường, đồng thời lấy ý kiến người dân thường xuyên để điều chỉnh chính sách kịp thời.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trả lời báo chí tại họp báo sau đại hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị.

Quan điểm này cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trước đại hội sáng 14/10. "Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị", Tổng Bí thư lưu ý với Đảng bộ TP.HCM.

Tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trưa 15/10, phóng viên đặt vấn đề thành phố sẽ đo lường hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân bằng những thước đo cụ thể, lượng hóa được như thế nào.

Trả lời về vấn đề này, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, người phát ngôn của đại hội - nhấn mạnh hạnh phúc của nhân dân phải bắt đầu từ môi trường sống tốt, tức không khí trong lành, giao thông thuận tiện, an ninh trật tự, không còn ma túy...

Trong đó có 4 vấn đề trước mắt "rất thực tiễn, rất xã hội" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo thành phố tập trung giải quyết ngay, bao gồm tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm và xây dựng thành phố văn minh - thành phố không có ma túy. Tổng Bí thư nhấn mạnh Nhà nước sẽ hỗ trợ, đầu tư và đồng hành để giải quyết dứt điểm các vấn đề trong nhiệm kì này, "sớm ngày nào hay ngày đó".

"Khi xử lý tốt các vấn đề này, chắc chắn sự hài lòng và hạnh phúc của người dân sẽ được nâng cao", ông Đức khẳng định.

Còn để đo lường, thành phố sẽ kết hợp nhiều phương pháp, như theo dõi các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội - môi trường, đồng thời tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người dân một cách khách quan, thường xuyên và liên tục để có thể điều chỉnh chính sách kịp thời, với quan điểm người dân là trung tâm thụ hưởng.

Chia sẻ thêm, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cũng khẳng định đây là các chỉ tiêu mệnh lệnh của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Nghị quyết Đại hội đã đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể giai đoạn 2025-2030 và 3 chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.

Liên quan đến hạnh phúc và sự hài lòng của người dân, bên cạnh các yếu tố ông Dương Anh Đức đã nêu, ông Đặng Minh Thông cho hay thành phố cũng đang rất tích cực triển khai hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Theo ông Thông, hiện có những dự án đã triển khai nhưng còn chậm, thành phố sẽ đốc thúc và tháo gỡ các vướng mắc (nếu có). Thời gian tới, thành phố cũng có kế hoạch bổ sung thêm dự án để đáp ứng chỉ tiêu, góp phần giải quyết bài toán an sinh xã hội.

Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực.

Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới để TP.HCM cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - Thành phố phát triển nhanh, bền vững, hội nhập và hiện đại, nghĩa tình.

Sau ba ngày làm việc, từ ngày 13/10 đến ngày 15/10, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nghị quyết Đại hội nêu rõ mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), TP.HCM sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đảng bộ TP.HCM quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.