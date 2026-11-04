TP.HCM sẽ có thêm 2 cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng

Hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) cùng hạng mục chỉnh trang cầu bến ven sông dự kiến có vốn hơn 88 tỷ đồng, do doanh nghiệp tài trợ.

Thông tin nêu trong dự thảo phương án xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son, đang được Sở Xây dựng TP.HCM lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi thương thảo với nhà đầu tư.

Dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt tháng 3/2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth là doanh nghiệp đề xuất. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 88,25 tỷ đồng .

Cầu đi bộ dài 720 m qua sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm vừa hợp long, dự kiến khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

Về hình thức đầu tư và phương án tài chính, nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí đầu tư và chi phí quản lý vận hành theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán. Great Wealth lo toàn bộ khoản tiền để xây dựng, quản lý, vận hành các hạng mục theo hợp đồng.

Hai cầu đi bộ được thiết kế bằng kết cấu thép, đặt tại hai vị trí trên đường Tôn Đức Thắng là khu vực Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng. Mỗi cầu có thang máy phục vụ người gặp khó khăn khi đi lại, cùng dàn chiếu sáng trang trí.

Hai công trình sẽ tạo lối qua đường thuận tiện, an toàn hơn cho người đi bộ tại khu vực trung tâm.

Cùng với xây cầu, nhà đầu tư sẽ chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son. Tại cầu bến B, các hạng mục gồm sửa chữa, vệ sinh, lắp hàng rào, lan can và cầu dẫn. Khu vực bờ sông được bố trí tiểu cảnh, bổ sung điện, nước, chiếu sáng, camera, cây xanh và tiện ích phục vụ khách tham quan.

Cầu bến C được cải tạo thành đảo hoa, cây xanh phục vụ người dân, du khách tham quan...

Mới đây, tại công viên bến Bạch Đằng, cầu đi bộ dài 720 m qua sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm vừa hợp long, dự kiến khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027. Công trình có tổng vốn 1.000 tỷ đồng , do doanh nghiệp tài trợ. Hai cầu vượt đường Tôn Đức Thắng khi hoàn thành sẽ bổ sung kết nối giữa các tuyến phố trung tâm, công viên ven sông và cầu sang Thủ Thiêm.