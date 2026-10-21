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Kinh doanh

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long

  • Thứ tư, 21/10/2026 06:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 21/10, đơn vị thi công đưa sà lan vào vị trí hạ đặt nhịp cầu lá dừa lên 2 mố trụ, chuẩn bị cho thời khắc hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

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Từ 5h ngày 21/10, các đơn vị thực hiện tháo neo và xoay sà lan, chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí lắp đặt, vào vị trí để triển khai các bước tiếp theo.

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Nhịp giữa của cầu dài 187 m, là kết cấu vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam. Trước đó, ngày 19/10, đoàn tàu lai dắt chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ cập bến Bạch Đằng.

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Tại công trường, đơn vị thi công tính kỹ chu kỳ thủy triều, lựa chọn thời khắc con nước đứng để đảm bảo việc hạ đặt được thuận lợi.
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Các công nhân dõi mắt về phía sà lan chở nhịp cầu lá dừa được lai dắt khỏi vị trí neo.
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Theo dự kiến, từ 7h đến 9h, đội ngũ thi công sẽ tiến hành định vị, hiệu chỉnh và hạ tải. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho công tác hợp long nhằm đưa kết cấu về vị trí phù hợp để thực hiện đấu nối.

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Nhịp chính lấy cảm hứng từ lá dừa nước được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của TP.HCM.

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Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Toàn tuyến dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

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Dự kiến công tác hợp long diễn ra từ khoảng 9h đến 13h. Đây là mốc thi công quan trọng nhất của dự án, kết nối nhịp chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hoàn thiện hình dáng tổng thể của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

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Hệ thống tàu thuyền thực hiện đẩy sà lan vào vị trí, chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí lắp đặt, vào vị trí để triển khai các bước tiếp theo.

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Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood - cho biết quá trình hợp long chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Trước khi triển khai, các đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát kỹ các điều kiện an toàn.


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cầu đi bộ TP.HCM sông Sài Gòn hợp long

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