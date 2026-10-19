Nhịp chính cầu đi bộ 3.400 tấn tiến gần vào trung tâm TP.HCM

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Toàn tuyến dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi nhịp chính rời xưởng chế tạo, hình hài của một biểu tượng mới nối liền hai bờ sông Sài Gòn giữa trung tâm TP.HCM sẽ bắt đầu hiện rõ.