TP.HCM sắp có thêm một trường quốc tế chuẩn Anh quốc

Đây là lần đầu tiên ngôi trường có lịch sử gần 200 năm tại Anh hiện diện tại TP.HCM thông qua mô hình vận hành và quản trị trực tiếp từ cơ sở gốc ở Wimbledon (Anh).

Cơ sở của King’s College School Wimbledon tại Anh. Ảnh: Website nhà trường.

King’s College School Wimbledon được thành lập năm 1829 theo Hiến chương Hoàng gia dưới thời Vua George IV và trực thuộc King’s College London. Trường nhiều năm nằm trong nhóm các trường độc lập có thành tích học thuật cao tại Anh, đặc biệt ở các chương trình dự bị đại học và International Baccalaureate (IB).

Dự kiến từ tháng 8/2027, King’s College Wimbledon TP.HCM - cơ sở Việt Nam của King’s College School Wimbledon - sẽ triển khai chương trình đào tạo kế thừa từ hệ thống tại Anh, bao gồm định hướng học thuật, phương pháp giảng dạy và triết lý giáo dục. Đại diện trường cho biết mô hình này nhằm tạo sự đồng nhất về chất lượng đào tạo giữa các cơ sở.

Bên cạnh yếu tố học thuật, nhà trường cho biết sẽ theo đuổi mô hình giáo dục toàn diện với triết lý “Mind - Spirit - Heart”, tập trung vào phát triển đồng thời năng lực học tập, kỹ năng cá nhân và đời sống tinh thần của học sinh.

TS Anne Cotton chia sẻ về kế hoạch hoạt động của King’s College Wimbledon TP.HCM trong thời gian tới. Ảnh: Thái An.

Trao đổi với Tri thức - Znews, TS Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School Wimbledon, kiêm Hiệu trưởng danh dự của King’s College Wimbledon TP.HCM, cho rằng điểm khác biệt của trường nằm ở cách tiếp cận giáo dục vượt ra ngoài mục tiêu thành tích học tập.

“Chúng tôi muốn hướng tới việc giáo dục toàn diện cho học sinh, không chỉ ở học thuật mà còn về tinh thần và nhân cách. Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, học sinh cần được chuẩn bị cho tương lai theo nhiều khía cạnh khác nhau”, bà nói.

Cũng theo bà Anne Cotton, quyết định mở trường tại TP.HCM đến từ việc nhà trường nhìn thấy sự tương đồng về định hướng giáo dục với đối tác tại Việt Nam. Theo đó, trường dự kiến tuyển sinh từ bậc mầm non đến lớp 9 trong năm học đầu tiên và mở rộng dần qua từng năm, hướng tới quy mô khoảng 1.500 học sinh khi vận hành toàn phần, từ mầm non đến THPT.

Thông tin về học phí hiện chưa được công bố cụ thể. Đại diện trường cho biết mức học phí sẽ thuộc phân khúc quốc tế cao cấp và sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Ngoài chương trình học, trường cũng định hướng xây dựng môi trường giáo dục mang tính quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu học thuật, nghệ thuật và thể thao. Học sinh theo học tại đây được kết nối với cộng đồng giáo dục toàn cầu của của hệ thống, bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên tại nhiều quốc gia như Anh, Thái Lan, Trung Quốc...

Chất lượng đầu ra cũng là một trong những yếu tố được chú trọng khi triển khai mô hình tại TP.HCM. Hệ thống tại Anh có nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế như IB, A-Level và trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Cambridge, Đại học Harvard, Đại học Oxford... Nhà trường kỳ vọng khi vận hành mô hình tại Việt Nam, học sinh Việt Nam cũng sẽ nhận được những giá trị học thuật và kết quả đầu ra tương tự.