TP.HCM sẵn sàng cho giải chạy đêm

Chiều 8/5, tại TP.HCM, ban tổ chức chính thức công bố giải chạy đêm TP.HCM lần thứ 4 - Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025.

Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động vào ban đêm, đồng thời thúc đẩy tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh.

Giải chạy năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18/5, với ba cự ly chính: 5 km, 10 km và 21 km. Các vận động viên sẽ chạy qua những địa danh biểu tượng của thành phố. Cự ly 21 km sẽ bắt đầu vào lúc 23h55 ngày 17/5, tiếp theo là 10 km lúc 00h20 và 5 km lúc 00h35 ngày 18/5. Dự kiến sự kiện thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Ngoài các giải thưởng chính, BTC còn tổ chức các nội dung thi đấu thú vị như thi đấu đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội, cùng các hoạt động đồng hành hấp dẫn như "Shake Out Run", chuỗi talkshow "Together We Run - Together We Share", và khu vực "Runner's Show" dành cho những vận động viên yêu thích âm nhạc.

Một điểm đặc biệt của giải là không gian ẩm thực "Saigon Corner", nơi phục vụ các món ăn đường phố đặc trưng của Sài Gòn, mang đậm nét văn hóa địa phương.