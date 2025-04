Kịch tính và hấp dẫn với giải marathon băng đồng

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tổ chức giải marathon với đường chạy "băng đồng" tại miền Tây, mang lại những trải nghiệm mới lạ cho các VĐV và người tham gia.

Ở cự ly 21 km nữ, vận động viên Hà Thị Hậu xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 1 giờ 33 phút 49 giây, không chỉ dẫn đầu cự ly nữ mà còn lọt vào top 8 toàn bảng xếp hạng. Với cự ly nam 21 km, Kipchumba Kimutai Hillary (Kenya) về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 20 phút 39 giây, khẳng định sức mạnh vượt trội trên đường chạy băng đồng.

Cự ly Full Marathon 42 km, cuộc cạnh tranh giữa Kiptoo Edwin Yebie và VĐV chủ nhà Ngọc Phan rất căng thẳng. Kiptoo Edwin giành chiến thắng với thành tích 2 giờ 50 phút 45 giây, chỉ hơn Ngọc Phan 15 giây.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Trà Giang vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 23 phút 09 giây.

Giải đấu, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh và phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cùng Công ty Cổ phần Dược Aikya tiên phong đồng tổ chức, mang lại một không khí sôi động và đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, đường đua băng qua các cánh đồng lúa, con đường rợp bóng cây cổ thụ và các danh lam thắng cảnh của Trà Vinh khiến giải đấu trở nên đặc biệt và hấp dẫn.

Thông qua giải đấu, thông điệp "Energy Of Harmony - Năng lượng của sự hòa hợp" được lan tỏa, khuyến khích cộng đồng sống khỏe mạnh và kết nối qua niềm đam mê thể thao.

