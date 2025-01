TP.HCM: Phương tiện xếp hàng dài trên các trục đường chính phía Đông

Tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực phía Đông phần lớn do lượng container di chuyển vào các cảng ở thành phố Thủ Đức tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2025.

Đường Mai Chí Thọ, hướng từ nút giao ngã 3 Cát Lái về nút giao An Phú ùn tắc kéo dài. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN.

Trong ngày 22/1, nhiều phương tiện xếp hàng dài trên các tuyến đường chính ở thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Lượng xe container, xe tải nối đuôi nhau, di chuyển rất khó khăn trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định... để về các cảng.

Tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực phía Đông phần lớn do lượng container di chuyển vào các cảng ở thành phố Thủ Đức tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2025. Điều này cũng thường xảy ra ở những năm trước đây, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng hóa cuối năm.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) thường xuyên ùn ứ tại khu vực cảng Trường Thọ, nhất là đoạn từ ngã tư cầu vượt Thủ Đức về ngã tư MK. Trong khi trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, phương tiện xếp hàng dài từ nút giao Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái.

Tại nút giao An Phú, do khu vực này đang thi công công trình, các phương tiện, chủ yếu là xe tải và container di chuyển rất khó khăn qua nút giao này. Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ nút giao ngã ba Cát Lái về nút giao An Phú cũng thường xuyên ùn tắc ở làn xe ô tô và container.

Trên các tuyến đường quanh nút giao An Phú như đường Đồng Văn Cống, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài vào khung giờ cao điểm chiều.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do thời gian này nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa tăng mạnh tại các cụm cảng. Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa của các cảng không đáp ứng kịp, quá tải làm cho các xe container đi vào cảng bị dồn ứ, xếp hàng dài.

Ngoài ra, những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa dịp Tết tăng cao. Việc vận chuyển hàng hóa mùa Tết gia tăng lớn trên địa bàn thành phố làm cho các tuyến quốc lộ, đặc biệt là các trục chính, huyết mạch kết nối các tỉnh vào trung tâm thành phố, đi vào các cảng gần như quá tải.

Lực lượng cảnh sát giao thông gần như có mặt thường xuyên và liên tục để phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến, trục chính của thành phố.