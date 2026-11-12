TP.HCM phát triển Bản sao số đô thị, đưa trợ lý AI vào quản lý nhà nước

TP.HCM ưu tiên phát triển mô hình Bản sao số đô thị nhằm mô phỏng quy hoạch, đánh giá tác động đến giao thông, ngập lụt, môi trường và hỗ trợ lựa chọn phương án phát triển đô thị.

Chiều 12/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông tin đến buổi họp báo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết thành phố đang ưu tiên giải quyết các bài toán quản lý cốt lõi trong quản lý đô thị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuẩn hóa quy trình làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố xác định là phát triển mô hình Bản sao số đô thị (Digital Twin), phục vụ công tác quản lý, điều hành và ra quyết định.

Mô phỏng quy hoạch, đánh giá tác động đến ngập lụt

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, mô hình Bản sao số đô thị được phát triển nhằm mô phỏng, dự báo quy hoạch, đánh giá các phương án phát triển, cải tạo và chỉnh trang đô thị. Mô hình còn hướng đến việc quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng tại một khu vực trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Bản sao số đô thị được định hướng phục vụ đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông, ngập lụt, môi trường và phát triển đô thị. Thông qua đó, thành phố hướng đến hỗ trợ lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, phục vụ công tác quản lý và ra quyết định của lãnh đạo TP.HCM.

TP.HCM phát triển Bản sao số đô thị để đánh giá ngập lụt, giao thông.

Song song với phát triển Bản sao số đô thị, thành phố xác định nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung làm nền tảng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương. Giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ; đồng thời phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thành phố đã công bố 70 cơ sở dữ liệu mở, triển khai bản đồ số với 205 lớp dữ liệu và kết nối 13 nhóm dữ liệu quốc gia. Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản được kết nối thông suốt đến 168 phường, xã, đặc khu; hệ thống điều hành thông minh được mở rộng đến 168/168 đơn vị.

Tuy nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng nhìn nhận dữ liệu và các hệ thống số hiện chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ. Một số hệ thống chuyên ngành của Trung ương còn bất cập, trong khi năng lực nhân sự công nghệ thông tin ở cấp cơ sở chưa đồng đều.

Đưa trợ lý ảo AI vào quản lý nhà nước

Bên cạnh Bản sao số đô thị, TP.HCM đang đưa trợ lý ảo AI vào quản lý nhà nước, gắn với phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố đã ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ, công chức tra cứu pháp luật, rà soát văn bản, tổng hợp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý công việc. AI cũng được sử dụng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dân trực tuyến 24/7.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện các quy định về an toàn, quản lý rủi ro trong ứng dụng AI, bảo đảm triển khai có kiểm soát, phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với chuyển đổi số cấp xã, TP.HCM đặt nhiệm vụ chuẩn hóa mô hình với 100% cán bộ được trang bị chữ ký số và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. Thành phố đã cấp hơn 4 triệu chữ ký số miễn phí cho người dân, tương ứng trên 40% dân số trưởng thành, nhằm tạo điều kiện mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Về cách thức tổ chức thực hiện, thành phố xác định Nhà nước giữ vai trò đặt hàng, điều phối và xây dựng nền tảng dùng chung; viện, trường đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển giải pháp; doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ, kiểm chứng, triển khai và mở rộng sản phẩm.

Đến nay, TP.HCM đã công bố 22 bài toán lớn và lựa chọn 3 bài toán để tập trung giải quyết. Các nhiệm vụ nghiên cứu về hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung, tích hợp dữ liệu và hỗ trợ quản lý cấp xã cũng đang hình thành những nền tảng có khả năng tiếp tục mở rộng.

Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là không đầu tư công nghệ theo phong trào, không xây dựng những hệ thống riêng lẻ thiếu khả năng kết nối. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ nhu cầu, cơ quan sử dụng, khả năng tích hợp với hạ tầng hiện có và hiệu quả đầu ra, hướng đến chuyển đổi số dựa trên dữ liệu, lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.