7 xã nào ở TP.HCM được giao hoàn thiện hồ sơ lên phường?

TP.HCM giao 7 xã có tỷ lệ dân số đô thị trên 50% hoàn thiện hồ sơ thành lập phường theo góp ý của Bộ Nội vụ; 22 xã còn lại triển khai các bước theo quy hoạch được duyệt.

Ngày 9/11, UBND TP.HCM có văn bản khẩn về việc phối hợp thực hiện Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị và lập, thẩm định đề án công nhận loại đô thị đối với các xã dự kiến lên phường.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc thành phố theo góp ý trong kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ đối với 7/29 xã.

Cần Giờ là một trong 7 xã được xác định đạt tiêu chí tỷ lệ dân số đô thị trên 50%.

Theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ, 7/29 xã của TP.HCM được xác định đạt tiêu chí tỷ lệ dân số đô thị trên 50%, gồm: Long Sơn, Bàu Bàng, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao và Cần Giờ. UBND các địa phương này được giao rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập phường theo góp ý của Bộ Nội vụ.

Sở Xây dựng được giao phối hợp Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương lập Chương trình phát triển đô thị, trình UBND thành phố theo quy định sau khi Quy hoạch tổng thể được duyệt; lưu ý các nội dung góp ý của Bộ Nội vụ cần thiết đưa vào Chương trình phát triển đô thị của thành phố.

Đối với 22 xã còn lại, thành phố yêu cầu căn cứ quy hoạch tổng thể và chương trình phát triển đô thị được duyệt để triển khai các bước tiếp theo. Các địa phương phải lập Kế hoạch phát triển đô thị (được xây dựng song song với Chương trình phát triển đô thị), lập Đề án phân loại đô thị có tích hợp Báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị (nếu đô thị phạm vi 1 xã); hoặc lập Kế hoạch phát triển đô thị (được xây dựng song song với Chương trình phát triển đô thị), lập Báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị.

Đồng thời phối hợp Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức lập Đề án phân loại hồ sơ phân loại đô thị để trình UBND thành phố công nhận theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI lần thứ 4, diễn ra ngày 27/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về xem xét, cho ý kiến về đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã thuộc TP.HCM.

Các xã được đề xuất lên phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.