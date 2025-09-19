Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM nhiều mưa trong những ngày cuối tuần

  • Thứ sáu, 19/9/2025 12:22 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Trong những ngày cuối tuần, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt từ ngày 22-23/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh trở lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông.

Mua Sai Gon TP.HCM anh 1

Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều tối qua (18/9) đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Ảnh: Hữu Huy.

Trong chiều và tối qua (18/9), nhiều nơi ở TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 90-100 mm.

Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại Nam bộ, trong đó có TP.HCM, sẽ chịu tác động của nhiều hình thế khí tượng phức tạp.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với cơn bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây bắc về phía nam Quảng Đông (Trung Quốc) và có xu hướng suy yếu dần. Cùng lúc đó, một áp thấp nhiệt đới khác hoạt động ở phía bắc đảo Luzon (Philippines) được dự báo mạnh dần lên trong ngày 22-23/9, với khả năng cao đi vào Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ đang lấn tây và hoạt động ổn định; trong khi gió mùa Tây Nam ở phía Nam duy trì cường độ trung bình.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có cường độ giảm dần, nhưng từ ngày 22 tới 23/9 sẽ hoạt động mạnh trở lại khi nối với áp thấp nhiệt đới (nhiều khả năng vào Biển Đông và mạnh lên thành bão). Cùng với đó, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, có thể gây ra nhiều ngày mưa dông diện rộng ở Nam bộ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới, Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh ngập úng tại các đô thị lớn, trong đó có TP.HCM.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, xen kẽ là những đợt mưa rào, riêng đêm và sáng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

08:21 16/9/2025

Dự báo thời tiết 10 ngày: Cả nước hứng mưa, Biển Đông đón áp thấp

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, các vùng miền trên cả nước liên tục hứng mưa, có nơi mưa to, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

20:17 15/9/2025

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

https://tienphong.vn/tphcm-nhieu-mua-trong-nhung-ngay-cuoi-tuan-post1779467.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Mưa Sài Gòn TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Thời tiết TP.HCM Mưa TP.HCM Mưa Sài Gòn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Tin moi nhat bao so 8 Mitag hinh anh

Tin mới nhất bão số 8 Mitag

2 giờ trước 10:32 19/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất cập nhật cường độ, khu vực ảnh hưởng của bão số 8 Mitag và nhận định thời tiết cả nước ta trong 10 ngày tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý