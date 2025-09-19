TP.HCM nhiều mưa trong những ngày cuối tuần

Trong những ngày cuối tuần, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt từ ngày 22-23/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh trở lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều tối qua (18/9) đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Ảnh: Hữu Huy.

Trong chiều và tối qua (18/9), nhiều nơi ở TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 90-100 mm.

Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại Nam bộ, trong đó có TP.HCM, sẽ chịu tác động của nhiều hình thế khí tượng phức tạp.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với cơn bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây bắc về phía nam Quảng Đông (Trung Quốc) và có xu hướng suy yếu dần. Cùng lúc đó, một áp thấp nhiệt đới khác hoạt động ở phía bắc đảo Luzon (Philippines) được dự báo mạnh dần lên trong ngày 22-23/9, với khả năng cao đi vào Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ đang lấn tây và hoạt động ổn định; trong khi gió mùa Tây Nam ở phía Nam duy trì cường độ trung bình.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có cường độ giảm dần, nhưng từ ngày 22 tới 23/9 sẽ hoạt động mạnh trở lại khi nối với áp thấp nhiệt đới (nhiều khả năng vào Biển Đông và mạnh lên thành bão). Cùng với đó, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, có thể gây ra nhiều ngày mưa dông diện rộng ở Nam bộ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới, Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh ngập úng tại các đô thị lớn, trong đó có TP.HCM.