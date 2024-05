TP.HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường biến thành sông

Cơn mưa lớn từ đầu giờ chiều 31/5 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập. Người dân phải vất vả di chuyển trong cơn mưa.

Từ đầu giờ chiều 31/5, TP.HCM đổ mưa lớn ở nhiều nơi. Đến 15 giờ, app UDI Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô Thị TP.HCM ghi nhận hình ảnh nhiều tuyến đường chìm trong biển nước.

Cơn mưa trắng trời chiều 31/5 khiến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) lênh láng nước. Ảnh: UDI Maps.

Đó là các tuyến đường: Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Quốc Hương, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành ở TP Thủ Đức; Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)...

Theo bản tin phát đi từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét xác định vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, TP Thủ Đức và các quận 1,6,7,8,10,11, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh.

Mưa lớn trên đường Dương Văn Cam (TP Thủ Đức). Ảnh: UDI Maps.

Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng ra toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (31/5), thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

