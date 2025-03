Ngày 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steven David Daines.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Thượng nghị sĩ Steven David Daines lần đầu tiên thăm Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng".

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương trong 30 năm qua, cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả tốt đẹp đạt được từ khi nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, từ chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư đến giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư nêu một số định hướng nhằm phát huy tiềm năng của quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới, theo đó kinh tế, thương mại và đầu tư cần tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tiếp tục các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh, mở rộng và tăng cường hợp tác sang các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, dược phẩm, nông nghiệp.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội và hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Hoa Kỳ đã ủng hộ sự phát triển của quan hệ song phương, đề nghị Thượng nghị sĩ Steven David Daines tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển hài hòa, bền vững, hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới.

Thượng nghị sĩ Steven David Daines chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua.

Thượng nghị sĩ Steven David Daines nhắc lại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump ngay sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11/2024, đánh giá cuộc điện đàm khẳng định thông điệp của Tổng thống Trump coi trọng quan hệ với Việt Nam và vị trí ưu tiên của Việt Nam trong chiến lược của Chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực.

Thượng nghị sĩ Steven David Daines nhất trí với các định hướng của Tổng Bí thư về quan hệ hai nước, nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, trong đó có nông sản và hợp tác về năng lượng.

Thượng nghị sĩ Steven David Daines cảm ơn sự hợp tác của các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong nỗ lực phòng, chống ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp fentanyl; mong tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như trong phòng, chống di cư bất hợp pháp.

Thượng nghị sĩ Steven David Daines khẳng định sẽ sớm chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Tổng thống Donald Trump và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.