TP.HCM lạnh rõ rệt, người dân khoác kín áo ấm khi ra đường

  • Thứ hai, 8/12/2025 14:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 8/12, thời tiết tại TP.HCM chuyển lạnh rõ rệt, nhiều người đi làm, đi học phải khoác thêm áo ấm.

Từ đêm qua và sáng sớm nay thời tiết tại TP.HCM chuyển lạnh rõ rệt. Ảnh: VOV

Ghi nhận vào sáng sớm, hầu hết người dân đi học, đi làm đều mặc áo khoác dày, kín khi ra đường. Nhiều người trang bị kỹ hơn khi ra đường như quàng khăn, đeo thêm găng tay, đi tất để giữ ấm cơ thể.

Nhiệt độ ghi nhận vào sáng sớm nay tại khu vực trung tâm TP.HCM dao động khoảng 20-22°C, nhiều nơi đạt 23-25°C.

TP.HCM anh 1

Nhiều người đi làm, đi học phải khoác thêm áo ấm. Ảnh: VOV

Một số khu vực cao giáp Đông Nam Bộ lạnh hơn, dưới 20°C, tạo cảm giác rét nhẹ hiếm thấy ở TP.HCM, như tại Sở Sao (Bình Dương cũ) nhiệt độ thấp nhất của đêm qua và sáng sớm nay đo được 19,4 độ C.

Trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu,... một lớp sương mỏng xuất hiện từ sớm khiến không khí càng thêm lành lạnh.

TP.HCM anh 2

Dự báo những ngày tới, tại TP.HCM ban đêm và sáng sớm thời tiết tiếp tục se lạnh. Ảnh: VOV

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm cùng tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì.

Trong những ngày tới, tại TP.HCM ban đêm trời và sáng sớm trời tiếp tục se lạnh, sương mù xuất hiện rải rác vào sáng sớm khiến cảm nhận thời tiết lạnh rõ rệt hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nên người dân được khuyến cáo giữ ấm khi ra ngoài.

