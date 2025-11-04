TP.HCM huy động hơn 204 tỷ đồng gửi đến 18 tỉnh, thành bị thiên tai

Tính đến ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 204 tỷ 470 triệu đồng. Nguồn lực này đã được triển khai kịp thời hỗ trợ 18 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng thiên tai, với tổng kinh phí 147 tỷ đồng.

Thông tin được công bố tại hội nghị ngày 4/11 do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức, về tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Cụ thể, các địa phương được hỗ trợ gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên (mỗi tỉnh 20 tỷ đồng ); Cao Bằng ( 23 tỷ đồng ); Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng (mỗi địa phương 10 tỷ đồng ); Lạng Sơn ( 7 tỷ đồng ); các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi (mỗi tỉnh 5 tỷ đồng ); Điện Biên, Sơn La (mỗi tỉnh 2,5 tỷ đồng ); Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng ) và Đồng Tháp ( 1 tỷ đồng ).

MTTQ TP.HCM thông tin tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn vận động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, tại hội nghị diễn ra ngày 4/11.

Ngoài tiền mặt, MTTQ TP.HCM cũng vận động và tiếp nhận gần 12.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm (mì gói, sữa, nước suối, quần áo, đồ dùng học tập...) và 535 thùng chăn, mền, khăn, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng , được phân phối khẩn cấp đến các vùng bị thiệt hại.

Các đoàn công tác của Mặt trận Thành phố đã trực tiếp đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh và Lạng Sơn để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tận tay người dân.

Hoạt động cứu trợ tập trung vào ba nhóm nội dung thiết thực: Chăm lo sức khỏe nhân dân - hỗ trợ lương khô, nước sạch, thực phẩm dinh dưỡng cao; Hỗ trợ y tế, phòng bệnh - tặng túi thuốc gia đình điều trị các bệnh thường gặp sau lũ; Ổn định cuộc sống và học tập - sửa chữa nhà ở, trường học, cầu dân sinh, tặng dụng cụ học tập cho học sinh.

Tại lễ tiếp nhận chiều 4/11, có 22 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục đăng ký ủng hộ với tổng trị giá hơn 6 tỷ 122 triệu đồng.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, trong đợt phát động cứu trợ, nhiều học sinh đã đập heo đất, quyên góp gần 2 triệu đồng. Các lớp học và phụ huynh cùng tham gia, tạo thành phong trào sẻ chia lan tỏa.

"Thông qua các bài học hoặc trong những giờ sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, trường đã gửi đến các em những hình ảnh thực tế tại các vùng đang gặp khó khăn. Nhà trường còn lồng ghép các bài học để các em thấy được ý nghĩa của tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Xuất phát từ tấm lòng của mình, nhiều em đã có những hành động thiết thực và còn tuyên truyền đến gia đình để cùng đồng hành với hoạt động của nhà trường" - bà Trang nói.

Trao thư cảm ơn cho đại diện các đơn vị tham gia đóng góp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định Thành phố tiếp tục vận động, kêu gọi hướng về miền Trung và miền Bắc, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngay trong ngày 4/11, MTTQ TP.HCM quyết định hỗ trợ 20 tỷ đồng cho TP. Huế, 15 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng, 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và chăm lo khẩn cấp cho người dân. Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Giúp đỡ phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng lúc và đúng đối tượng”.

Chiều 03/11, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp tục vận chuyển 30 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại Huế và Đà Nẵng.

"Giai đoạn khắc phục, ổn định cuộc sống, ngành y tế vận động trong toàn ngành, tiếp tục chia sẻ các túi thuốc gia đình để phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp trường học để trẻ em sớm được đến trường; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được ổn định học tập. Tiếp theo, cần hỗ trợ khắc phục các công trình như đê bao, đường sá, cầu dân sinh để đi lại thuận tiện. Quan trọng là giúp người dân sớm có sinh kế - cây trồng, vật nuôi để ổn định đời sống, nhất là khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết" - ông Lộc cho biết thêm.