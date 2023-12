TP.HCM gỡ vướng việc đầu tư, xây dựng lại chung cư cũ

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng lại chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP.HCM giao UBND các quận và TP Thủ Đức thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dựa trên phương án do chủ đầu tư lập và đã thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định) đối với những dự án chưa được phê duyệt trước khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Trong quá trình thực hiện, UBND các quận và TP Thủ Đức gặp khó khăn, vướng mắc, thì tổng hợp báo cáo, đề xuất sở, ngành hướng dẫn giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, lãnh đạo TP cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn quy định về pháp luật nhà ở đối với các nội dung thuộc về nhà chung cư nhiều tầng như: Hệ số K (bồi thường) để quy đổi diện tích căn hộ mới; xác định giá trị căn hộ được bồi thường trong trường hợp người dân nhận tiền tự lo nơi ở mới; diện tích hành lang, cầu thang, lối đi chung; căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước...

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng hướng dẫn theo pháp luật đất đai đối với các nội dung thuộc về nhà ở riêng lẻ thấp tầng và thủ tục đất đai, gồm: Đơn giá bồi thường, đơn giá bồi thường vật kiến trúc; xử lý đối với đất đường giao thông, đất công trình công cộng (nếu có)...

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan được yêu cầu kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận và TP Thủ Đức, trong quá trình tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn TP.HCM có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm), 116 chung cư cấp C, 332 chung cư cấp B và 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích.

Trong đó, 4/14 chung cư bị hư hỏng nặng được tháo dỡ hoàn toàn, và có 6 chung cư xuống cấp đã được tháo dỡ nhưng không thuộc loại bị hư hỏng nặng.

Về việc sửa chửa, TP.HCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C (66 chung cư cấp C, 180 chung cư cấp B) còn lại của giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn dự kiến là 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay do chưa được bố trí vốn nên chưa có chung cư nào được cải tạo, sửa chữa.