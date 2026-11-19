UBND TP.HCM phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm, tổng vốn dự kiến gần 30.000 tỷ đồng. Riêng Trung tâm hành chính cao 30 tầng.

Đại công trường Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 7666/2026, phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của Thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được thực hiện tại phường An Khánh, TP.HCM, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 46,72 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn bộ dự án là 29.616 tỷ đồng , gồm 4 dự án thành phần.

Theo quyết định, phạm vi phê duyệt chi tiết lần này gồm dự án thành phần 1 về hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; dự án thành phần 2 về Trung tâm hành chính của Thành phố.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn mới được xác định ở mức sơ bộ để tổng hợp phương án chung, không thay thế quyết định phê duyệt dự án. Trong khi đó, dự án thành phần 4 về Quảng trường trung tâm Thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 27/4/2026.

Trung tâm hành chính cao 30 tầng, vốn hơn 18.256 tỷ đồng

Trong 4 dự án thành phần, Trung tâm hành chính của Thành phố có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 18.256,4 tỷ đồng .

Theo quy mô được phê duyệt, công trình gồm 2 tầng hầm, 30 tầng và tum kỹ thuật, chiều cao đến đỉnh mái là 178,9 m. Tổng diện tích đất của dự án thành phần này là 78.362,72 m², tổng diện tích sàn xây dựng 389.100 m².

Việc xây dựng Trung tâm hành chính mới nhằm hình thành tổ hợp trụ sở làm việc hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan; góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giảm sự phân tán trụ sở hành chính; sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu phục vụ các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp với quy hoạch.

Dự án cũng hướng đến nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Đối với dự án thành phần 1, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 3.770,1 tỷ đồng . Hạng mục này bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu đất 33,03 ha, hầm để xe khu vực công viên cảnh quan có diện tích xây dựng 50.000 m² và các hạng mục cảnh quan, giao thông, cầu, cấp thoát nước, cấp điện.

Về giao thông, dự án sẽ cải tạo, mở rộng đường Tố Hữu trên đoạn dài 1,13 km trong ranh dự án; xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 0,64 km và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 0,54 km. Cầu Tố Hữu cũng được cải tạo, mở rộng, với bề rộng toàn cầu sau khi mở rộng là 47,1 m. Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới cầu song hành Mai Chí Thọ, cầu song hành Nguyễn Cơ Thạch và 5 cầu cảnh quan, đi bộ vượt hồ.

Đại công trường dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của TP.HCM về đêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với dự án thành phần 3, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng . Đây là thiết chế văn hóa phục vụ các sự kiện cộng đồng, với sức chứa dự kiến khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức sự kiện.

Riêng dự án thành phần 4, Quảng trường trung tâm Thành phố có tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 733,5 tỷ đồng . Quảng trường có quy mô sử dụng đất 119.000 m², dự kiến sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Theo UBND TP.HCM, việc hình thành tổ hợp công trình tại Thủ Thiêm còn nhằm phát triển hệ thống không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan và kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố.

Đồng thời tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực trung tâm Thủ Thiêm; tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn, góp phần định vị bản sắc và nâng tầm vị thế của đô thị; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách

Dự án được thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Đối với dự án thành phần 1 và 2, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 22.026,5 tỷ đồng . Theo phương án tài chính dự kiến, giá trị quỹ đất thanh toán cho hai dự án thành phần này là khoảng 16.981,23 tỷ đồng ; phần ngân sách nhà nước dự kiến thanh toán khoảng 5.045,27 tỷ đồng .

Đối với dự án thành phần 3 và 4, phương án thanh toán mới được xác định ở mức dự kiến và sẽ được cụ thể hóa sau khi hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Cơ quan ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng BT là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Về tiến độ, năm 2026 là giai đoạn chuẩn bị, lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án.

Giai đoạn 2026-2027 tập trung thực hiện các công việc thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công, giám sát, nghiệm thu và bàn giao công trình theo kế hoạch. Giai đoạn 2027-2028 thực hiện các công việc kết thúc dự án, gồm quyết toán, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành và bàn giao hồ sơ liên quan.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì rà soát phương án tài chính, cơ cấu thanh toán, nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung chuyên môn thuộc thẩm quyền, kiểm soát giải pháp kỹ thuật, chi phí, chất lượng và tiến độ công trình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát hồ sơ đất đai, điều kiện pháp lý và giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không làm thất thoát tài sản nhà nước. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng BT, phối hợp bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án theo quy định.