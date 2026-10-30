TP.HCM dự kiến bổ sung 1.800 tỷ cho quỹ đầu tư mạo hiểm

TP.HCM sẽ bổ sung 1.800 tỷ đồng từ ngân sách cho Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố giai đoạn 2027-2035 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ, chuyển đổi số.

Theo tờ trình Nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC) đang được HĐND TP.HCM xem xét thông qua, tổng mức vốn ngân sách Nhà nước góp bổ sung trong 9 năm (2027-2035) tối đa là 1.800 tỷ đồng , tức 200 tỷ đồng /năm.

Cộng với 200 tỷ đồng vốn Nhà nước tham gia ban đầu năm 2026, tổng phần vốn Nhà nước trong vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM đến năm 2035 tối đa là 2.000 tỷ đồng theo lộ trình tại Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM do UBND TP.HCM phê duyệt.

Việc xác định mức vốn ngân sách thành phố tham gia góp bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM tạo cơ sở để chủ động bố trí nguồn lực, đồng thời bảo đảm việc góp vốn được thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách và Điều lệ, lộ trình, kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ CTCP Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM thông qua, phù hợp với đề án do UBND TP phê duyệt.

UBND TP.HCM sẽ bố trí ngân sách thành phố cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng năm và tổ chức góp bổ sung vốn điều lệ theo phê duyệt và điều lệ, lộ trình, kế hoạch tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP thông qua. HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Theo Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, mục tiêu đến năm 2035, Quỹ đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, quỹ gồm 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước (40%) và 3.000 tỷ đồng vốn tư nhân.

Cơ chế góp bổ sung vốn điều lệ công ty linh hoạt hàng năm trong giai đoạn từ năm 2027-2035 được thực hiện như sau: Vốn góp bổ sung của Nhà nước mỗi năm tối đa 200 tỷ đồng (tương ứng 40% vốn góp bổ sung cho vốn điều lệ); việc góp bổ sung vốn điều lệ của Nhà nước được thực hiện sau khi khu vực tư hoàn tất gọi vốn bổ sung 60% tương ứng 300 tỷ.

Trường hợp khu vực tư huy động không đạt 300 tỷ thì việc góp vốn của Nhà nước được tính theo tỷ lệ đối ứng 40%, 60% là từ khu vực tư sau khi HĐQT thống nhất tổng số tiền góp và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua phương án huy động vốn. Còn trường hợp khu vực tư huy động vượt trên 300 tỷ đồng thì vốn góp bổ sung của Nhà nước ở mức tối đa là 200 tỷ đồng .

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, được thành lập vào ngày 17/4. Mô hình cho phép tách biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu của các cổ đông - bao gồm Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân - với quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia đầu tư, qua đó đảm bảo các quyết định rót vốn được thực hiện theo nguyên tắc thị trường.

Có 9 tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu gồm Vingroup, Sovico, Becamex, VinaCapital, Sunwah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để thành lập Quỹ. Trên cơ sở đó, CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 10/4.

Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm tạo lập cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro có kiểm soát, huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số.