TP.HCM đón mưa dông diện rộng nhiều ngày

Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng từ ngày 15-20/6, TP.HCM sẽ có nhiều mưa, cần đề phòng mưa với cường độ lớn có thể gây ngập sâu một số tuyến đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày đầu tháng 6, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây, khoảng giữa đến cuối tuần bị nén về phía nam và có trục đi qua nam đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình chi phối thời tiết khu vực Nam bộ.

Dự báo chi tiết lượng mưa và nhiệt độ các khu vực tại TP.HCM trong giữa tháng 6.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động ổn định.

Thời tiết TP.HCM trong 10 ngày đầu tháng 6 có mưa rải rác đến nhiều nơi trong ngày 1 và từ ngày 7-10/6; Những ngày còn lại có mưa vài nơi. Mưa vừa, mưa to xảy ra ở một vài nơi trong ngày 7,8 và 9/6. Riêng ngày 7/6 có mưa rất to và mưa với cường độ lớn gây ngập ở một vài nơi. Lượng mưa lớn nhất trong 24h là 152,4 mm xảy ra tại Cát Lái (TP Thủ Đức) trong ngày 7/6.

Nhiệt độ vẫn còn khá cao với một vài ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-37 C và trên 37 độ C.

Dự báo trong 10 ngày giữa tháng 6 (từ ngày 11 đến 20/6), rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam chi phối khu vực Nam bộ có cường độ trung bình kéo dài trong suốt 10 ngày tới và có xu hướng hoạt động lên cao dần. Cho đến khoảng ngày 17/6, gió Tây Nam lên đến tầng cao 6000 m. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây, khoảng từ ngày 12-13/6 suy yếu và rút dần ra phía đông và nâng trục lên phía bắc; khoảng ngày 15-16/6 hình thành vùng hội tụ gió trên mực 6000 m ngay trên khu vực Nam bộ và từ ngày 17-20/6 gió mùa Tây Nam hoạt động lên đến mực 6000 m.

Thời tiết TP.HCM từ ngày 11-14/6: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 15-20/6: Mưa tăng cả về diện và lượng với diện mưa từ rải rác đến nhiều nơi; có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản.

Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ từ 0,2-0,7 độ C, dao động từ 27,5- 28,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Tổng lượng mưa cao hơn TBNN, phổ biến trong khoảng từ 80-180 mm.

“Đề phòng lốc, sét, gió giật có thể xuất hiện trong những cơn mưa dông. Đề phòng mưa với cường độ lớn có thể gây ngập sâu một số tuyến đường có khả năng xuất hiện trong khoảng từ ngày 15-20/6”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.

Trên các vùng biển TP.HCM có mưa rào và dông. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Gió tây nam có cường độ tăng dần. Từ ngày 11-15/6 ở khoảng cấp 4- 5 giật trên cấp 5; từ ngày 16-20/6 tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6.

