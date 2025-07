TP.HCM đón đợt mưa dông diện rộng trong tuần mới

Trong tuần mới, thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Sáng 28/7, theo ghi nhận của phóng viên, TP.HCM nhiều mây, mưa rào xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố. Cơn mưa đổ xuống vào giờ cao điểm khiến nhiều người đi làm phải vội vã tấp xe vào lề đường mặc áo mưa.

Sáng 28/7, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa rào. Ảnh: Hữu Huy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung bộ sẽ suy yếu và mờ dần, đồng thời rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông. Gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa tại Nam bộ) có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh; từ khoảng ngày 30-31/7 hoạt động với cường độ trung bình.

Trên cao, từ khoảng ngày 31/7, nhánh phía nam của áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây và nâng trục lên phía Bắc, từ ngày 1/8 có trục ngang qua khu vực Nam bộ, sau qua Nam Trung bộ. Hình thế này dự báo sẽ kéo theo mưa dông tại khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) nhiều hơn trong tuần mới.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, chiều và tối qua (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 27/7 có nơi trên 60 mm như: trạm Giồng Riềng (An Giang) 111,6 mm, trạm Giồng Trôm (Vĩnh Long) 84,8 mm, trạm Vị Thanh (TP. Cần Thơ) 63,8 mm...

Dự báo trong ngày và đêm 28/7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tại TP.HCM, thời tiết ngày hôm nay (28/7) được dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.