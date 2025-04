TP.HCM đầu tuần mưa trái mùa, giữa tuần nắng nóng hơn 37 độ C

Trong ngày 14-15/4, khu vực TP.HCM sẽ có mưa trái mùa và dông rải rác, một vài nơi khả năng có mưa vừa, mưa to. Từ 16-20/4, mưa giảm, nắng nóng diện rộng trên hầu khắp thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày giữa tháng 4, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Khoảng ngày từ 12-13/4, áp cao lục địa tăng cường trở lại và nén rãnh áp thấp ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc về phía Nam.

Trên cao, cao cận nhiệt đới lấn tây trong khoảng 3-5 ngày rồi suy yếu và rút ra Đông trở lại. Khu vực Nam bộ và TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch Đông.

Trong ngày 14-15/4, khu vực TP.HCM sẽ có mưa trái mùa và dông rải rác, một vài nơi khả năng có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo từ ngày 14-15/4, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, một vài nơi có khả năng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Ngày 16 tới 20/4, thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến không mưa hoặc mưa không đáng kể ở một vài nơi. Nắng nóng gia tăng và có nắng nóng diện rộng trên hầu khắp toàn bộ thành phố. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Nhiệt độ trung bình xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất phổ biến từ 34 tới 37 độ C. Tổng lượng mưa tuần cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-50 mm.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Trong 10 ngày tới phổ biến gió đông nam và gió nhẹ. Riêng trong khoảng từ ngày 13 tới 15/4, gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5.

“Đề phòng dông, lốc, sét và gió giật trong những cơn dông. Nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 C và trên 37 độ C trong khoảng từ ngày 16-20/4”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.