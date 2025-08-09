TP.HCM có tân Phó chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, vừa nhận quyết định phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ trao quyết định được UBND TP.HCM tổ chức vào sáng 9/8, trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và thành phố giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Minh Cường bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương và lãnh đạo TP.HCM tín nhiệm giao phó trọng trách. Ông nhìn nhận công việc mới là rất nặng nề và mới mẻ, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phát triển của thành phố hiện tại theo kỳ vọng của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Vị tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM cam kết sẽ cầu thị, nỗ lực lắng nghe, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban ngành của TP.HCM, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Cường mong muốn Chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo Thường trực UBND thành phố, Ủy viên UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành hỗ trợ, đồng hành để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố trong giai đoạn tới.

Thường trực UBND TP.HCM chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Với việc ông Nguyễn Mạnh Cường trở thành Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bộ máy lãnh đạo của UBND TP.HCM hiện nay gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và 7 Phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh và ông Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân Kế toán kiểm toán, cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ cương vị mới, ông Cường đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại TP.HCM như: Bí thư Thành đoàn, Bí thư Quận ủy Thủ Đức (cũ), Bí thư Quận ủy Quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.