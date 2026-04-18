TP.HCM bầu bổ sung thêm một ủy viên UBND

  • Thứ bảy, 18/4/2026 14:32 (GMT+7)
Tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) sáng 18/4, đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM.

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đại biểu HĐND TP.HCM bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM với ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu. Kết quả, 98,99% số đại biểu có mặt đã bầu ông Trương Trung Kiên làm Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 17/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Hữu Hạnh.

Ông Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thay ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, vừa được phân công giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5/5/1974, quê quán thành phố Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Quy hoạch, cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Kiên đã đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).


Tin mới vụ giáo viên ở TP.HCM phạt 5 học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

21 giờ trước

Phân công công tác Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có quyết định về phân công công tác Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

12:58 14/4/2026

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Được đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

10:35 30/3/2026

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

