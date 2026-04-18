TP.HCM bầu bổ sung thêm một ủy viên UBND

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu. Kết quả, 98,99% số đại biểu có mặt đã bầu ông Trương Trung Kiên làm Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 17/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Hữu Hạnh.

Ông Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thay ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, vừa được phân công giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP.HCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5/5/1974, quê quán thành phố Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Quy hoạch, cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Kiên đã đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).