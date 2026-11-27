Với TPBank, mỗi khách hàng là phiên bản độc nhất, mang theo sở thích và phong cách sống riêng.

Lấy cảm hứng từ chữ “unique” (độc nhất), kết hợp cùng chữ Q đại diện cho những món quà độc bản, TPBank uniQ mang đến cách tri ân khác biệt. Không có ưu đãi hay món quà đại trà mà là hệ sinh thái quà tặng và trải nghiệm được cá nhân hóa theo từng gu, để mỗi giao dịch thường ngày đều có thể mở ra niềm vui bất ngờ.

Những món quà không mua bằng tiền, chỉ “săn” bằng Q-Point

Tại concert Tinh hà "say hi" vừa qua, giữa rừng lightstick và banner cổ vũ, có một món đồ khiến cộng đồng fan thích thú: Ly Stanley phiên bản giới hạn mang chữ ký của 3 anh trai. Những bức ảnh “flex” chiếc ly lan nhanh trên mạng xã hội.

Ly Stanley trở thành món đồ được săn lùng sau concert Tinh hà “say hi”.

Điều thú vị, chiếc ly này không được bán tại bất kỳ cửa hàng hay sàn thương mại điện tử nào. Ngay cả khi sẵn sàng chi tiền, bạn cũng chưa chắc có thể sở hữu, bởi cách duy nhất để mang món quà đặc biệt này về là sử dụng Q-Point trên app TPBank.

Đó cũng là tinh thần TPBank uniQ hướng tới: Có những món quà không đơn thuần được định giá bằng tiền, giá trị của món quà không nằm ở nhãn giá mà ở cảm giác được ghi nhận, được trở thành một phần của cộng đồng mà TPBank trân trọng. Chiếc ly mang chữ ký của 3 anh trai chỉ là khởi đầu cho hành trình săn quà độc bản này.

Tích Q-Point từ thói quen mỗi ngày, mở khóa kho quà đúng gu

Điểm hấp dẫn của TPBank uniQ nằm ở chỗ bạn không cần thay đổi thói quen chi tiêu hay thực hiện thao tác phức tạp để tích lũy điểm thưởng. Q-Point được cộng từ chính hoạt động tài chính quen thuộc, biến mỗi giao dịch thường ngày thành cơ hội nhận thêm quà.

Điểm Q-Point được tích lũy từ chính hoạt động giao dịch hàng ngày.

Chỉ cần truy cập mục “Thử thách của tôi” trên app TPBank, nhấn “Tham gia” và hoàn thành thử thách được gợi ý để tích Q-Point. Bên cạnh đó, chi tiêu qua dòng thẻ tích điểm như TPBank Visa Classic, JCB Reward, Freego, CashFree và Visa Plus cũng giúp điểm thưởng liên tục được tích lũy.

Mỗi Q-Point tương đương 1 đồng, không đổi ra tiền mặt, nhưng lại mở khóa được món quà mà tiền mặt không chạm tới. Kho "Đổi quà tặng" trên app TPBank sẵn sàng đáp ứng nhiều của người trẻ: Hẹn hò ăn uống với voucher từ hàng chục thương hiệu như Golden Gate, Phúc Long, The Coffee House; shopping tại WinMart, GS25, DOJI; di chuyển nhẹ tênh cùng Grab, Green SM. Bên cạnh đó là thẻ cào điện thoại, quà hiện vật giới hạn cao cấp và ưu đãi ngay trên app như miễn, giảm phí giao dịch.

Muốn tích điểm nhanh hơn, không nên bỏ lỡ “uniQ hour” - khung giờ đặc biệt khi một số giao dịch đủ điều kiện được nhân đôi điểm tích lũy hoặc nhận thêm điểm thưởng. Ngay trong tuần ra mắt, chương trình tạo nên sức hút khi khách hàng có thể nhận tới 50.000 Q-Point chỉ với một giao dịch 2.000 đồng.

Nếu bạn thuộc team yêu thích lợi ích thiết thực, TPBank uniQ còn có thêm lựa chọn dành riêng. Khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền TPBank, khách hàng có thể tích lũy Q-Cash để nhận lại giá trị hoàn tiền.

Cùng Dương Domic và HURRYKNG “lên đồ” săn quà độc bản

Hành trình khám phá TPBank uniQ càng thêm thú vị với sự đồng hành của 2 anh trai được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Nếu HURRYKNG đại diện cho tinh thần “Tặng quà cực Đỉnh”, nơi mỗi giao dịch và thử thách trên app đều có thể trở thành cơ hội đổi voucher, quà tặng hay vật phẩm giới hạn, Dương Domic mang đến sắc màu “Hoàn tiền cực Đã”, giúp mỗi lần chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền đều thêm phần đáng giá.

Sự kết hợp này cũng mở ra nhiều hoạt động đáng mong chờ trong thời gian tới, từ vật phẩm giới hạn, sân khấu âm nhạc sôi động đến trải nghiệm đặc biệt cùng 2 anh trai. Với TPBank, sự gắn kết với khách hàng không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính quen thuộc, mà còn được thể hiện qua trải nghiệm được lựa chọn theo từng nhóm sở thích và phong cách sống. Người trẻ có thể gặp TPBank tại sân khấu âm nhạc bùng nổ như Tinh hà “say hi”, trong khi khách hàng cao cấp được tận hưởng không gian nghệ thuật cổ điển sang trọng The Viena Concert... Mỗi nhóm khách hàng một gu riêng và TPBank luôn tìm cách tạo nên những dấu ấn tương xứng.

“Khi công nghệ giúp các giao dịch tài chính ngày càng nhanh chóng và thuận tiện, điều tạo nên sự gắn kết lâu dài với khách hàng không chỉ nằm ở những tiện ích ngân hàng, mà còn ở khả năng thấu hiểu sở thích và đồng hành cùng họ trong từng nhịp sống. Với TPBank uniQ, chúng tôi mong muốn biến những hoạt động tài chính thường ngày thành cơ hội để khách hàng tích lũy giá trị, sở hữu những món quà độc đáo và tận hưởng trải nghiệm mới mẻ, mang dấu ấn riêng của mỗi người”, Tổng giám đốc Nguyễn Hưng - đại diện TPBank - chia sẻ.