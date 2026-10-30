TPBank đồng hành Vũ trụ ‘say hi’ từ Việt Nam đến Las Vegas

Là nhà tài trợ kim cương của concert Vũ trụ “say hi” tại Las Vegas (Mỹ), TPBank mang đến 12 gói đặc quyền gặp gỡ nghệ sĩ dành cho khách hàng cao cấp.

Đồng hành trọn vẹn 5 đêm concert Vũ trụ “say hi” từ trong nước đến sân khấu quốc tế với vị trí nhà tài trợ kim cương, TPBank tiếp tục mang đến đặc quyền dành cho khách hàng cao cấp.

Đặc quyền gặp gỡ nghệ sĩ tại Las Vegas

Một tấm vé concert đã đủ khiến cộng đồng người hâm mộ háo hức. Lần này, TPBank và DatVietVAC mang đến đêm nhạc quy tụ dàn anh trai và em xinh của Vũ trụ “say hi” tại Las Vegas (Mỹ). Sau khi đồng hành 4 đêm concert của Tinh Hà “say hi” với vai trò nhà tài trợ kim cương, TPBank tiếp tục nối dài hành trình của người hâm mộ bằng đặc quyền tại concert Vũ trụ “say hi” tại Las Vegas.

Trải nghiệm tại concert lần này gồm 12 gói đặc quyền TPBank Exclusive Artist Experience, mỗi gói trị giá ước tính 320 triệu đồng. Đó không chỉ là lời mời đến đêm nhạc quốc tế, mà là tấm thẻ thông hành đưa khách hàng cao cấp TPBank đến khoảnh khắc phía sau ánh đèn, gồm tận mắt chứng kiến sự nhiệt huyết và chuyên nghiệp của dàn nghệ sĩ trong buổi soundcheck trước giờ diễn, trò chuyện với anh trai và em xinh ở khoảng cách gần và thưởng thức đêm nhạc với tư cách khách mời đặc biệt. Đây là trải nghiệm vượt xa một tấm vé thông thường, thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp của TPBank.

TPBank là nhà tài trợ kim cương của chuỗi concert Vũ trụ “say hi”.

Để có cơ hội ghi tên vào danh sách 12 chủ nhân gói TPBank Exclusive Artist Experience, nơi hậu trường sân khấu, đêm nhạc và khoảnh khắc hội ngộ thần tượng hòa quyện trong một hành trình riêng, khách hàng cao cấp của TPBank liên hệ chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân để xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp. Ngoài trải nghiệm tại concert Vũ trụ “say hi”, khách hàng còn nhận đặc quyền ưu tiên và chính sách ưu đãi liên quan sản phẩm, dịch vụ của TPBank.

Đó là cách TPBank chọn đồng hành với khách hàng, như người bạn am hiểu phong cách sống và biết cách chạm đúng đam mê của mỗi vị khách. Từ đêm diễn trong nước đến Las Vegas, TPBank đặt trải nghiệm khách hàng ở trung tâm, để mỗi đặc quyền trở thành kỷ niệm mang dấu ấn riêng.

Hiệu ứng từ hành trình “say hi”

Sau đêm diễn thành công và màn trình diễn sôi động trước hàng chục nghìn khán giả tại Vạn Phúc City (TP.HCM), Tinh Hà “say hi” giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận, đồng thời duy trì độ phủ sóng trên mạng xã hội suốt 5 tháng qua.

Song song đó, chiến dịch “2.000+ lý do yêu App TPBank” giúp TPBank tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng thương hiệu mạng xã hội YMI (YouNet Media Index) ngành ngân hàng tháng 7/2026. Chiến dịch không chỉ gia tăng mức độ nhận diện và thiện cảm với thương hiệu mà còn thúc đẩy khách hàng trải nghiệm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Concert Tinh Hà “say hi” thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Bên cạnh đưa thương hiệu đến gần người hâm mộ, TPBank tận dụng cơ hội đồng hành chương trình giải trí được yêu thích, từng bước chuyển hóa sức hút thương hiệu thành động lực tăng trưởng.

Suốt hành trình “say hi”, chuỗi ưu đãi giữ TPBank luôn được nhắc đến trên diễn đàn người hâm mộ, đồng thời khuyến khích fan giao dịch hàng ngày. Chuỗi 24 phiên livestream không chỉ giúp fan cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời mà còn trở thành kênh bán hàng gần gũi với người trẻ. Trong thời gian show phát sóng, lượt tải App TPBank tăng gấp 5 lần so với trước đó. Hiệu ứng này cũng phản ánh vào bức tranh kinh doanh chung của ngân hàng. Trong 9 tháng đầu năm, TPBank duy trì đà tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế tăng hơn 23% so với cùng kỳ.