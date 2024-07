TP Hà Giang mưa lớn, có nơi ngập sâu 1 m

Đêm qua và sáng nay 3/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/7 đến 8h ngày 3/7 có nơi trên 100 mm như Việt Lâm (Hà Giang) 325 mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 127,2 mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 123,8 mm, Chăn Nưa (Lai Châu) 117,4 mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 115,6 mm...

Tại TP Hà Giang, mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường. Cụ thể, khoảng 6h30-7h ngày 3/7, tại tuyến đường thuộc tổ 2, phường Minh Khai xảy ra ngập úng. Nước rút sau khoảng một tiếng đồng hồ, người dân đi lại bình thường.

Tại tổ 2-3, phường Trần Phú, theo chia sẻ của người dân, khoảng 7h cùng ngày, mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng nước trên khu vực núi Mỏ Neo tràn về gây ngập úng cục bộ. Nước cao khoảng 1 m so với mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cũng tại đây, một hộ dân bị nước tràn mạnh vào nhà, làm sập tường bao và nhà xe, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, giúp người dân khắc phục hậu quả và di chuyển dân đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Hà Giang và các phường đã chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ rà soát các điểm ngập úng, cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng tại TP Hà Giang đề nghị người dân chủ động các phương án kịp thời ứng phó.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tình hình mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn tiếp diễn trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 4/7, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Từ chiều 4/7, mưa lớn ở khu vực này khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đồng bằng Bắc Bộ từ nay đến sáng 4/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Tại Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông trong khoảng thời gian chiều tối và đêm 3/7, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

