Toyota Innova Cross hướng đến trải nghiệm gia đình, giá dưới 1 tỷ đồng

Ở tầm giá dưới 1 tỷ đồng, Toyota Innova Cross 2.0 HEV là lựa chọn xe gia đình 7 chỗ đáng chú ý nhờ hệ truyền động Hybrid.

Mẫu xe giải bài toán di chuyển thường xuyên với không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu cùng trang bị an toàn.

Xe 7 chỗ hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình

Ở phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ, Toyota Innova Cross 2.0 HEV có giá niêm yết từ 960 triệu đồng (thêm 8 triệu đồng cho tùy chọn màu trắng ngọc trai). Điểm ấn tượng của xe nằm ở kích thước lớn với chiều dài cơ sở 2.850 mm, cùng khoảng sáng gầm 167 mm đáp ứng tốt nhiều điều kiện đường tại Việt Nam. Việc trang bị cấu hình 7 ghế mang đến giải pháp di chuyển tối ưu cho gia đình nhiều thế hệ. So với các dòng xe 5 chỗ truyền thống, không gian khoang cabin rộng rãi giúp người dùng giảm bớt áp lực về diện tích chứa hành lý cũng như sự thoải mái cho người lớn tuổi hay trẻ nhỏ trong chuyến đi xa.

Innova Cross 2.0 HEV tập trung vào 3 yếu tố chính là không gian 7 chỗ, tiện nghi phục vụ gia đình và hệ truyền động Hybrid.

Ở bên trong, Innova Cross HEV được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím điều khiển, cùng màn hình hiển thị trực quan hỗ trợ người lái theo dõi thông số trong quá trình vận hành.

Một trong những trang bị đáng chú ý là cửa sổ trời toàn cảnh, giúp tăng cảm giác thoáng cho khoang hành khách. Với mẫu xe phục vụ gia đình, trang bị như vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt tiện nghi mà còn có thể tạo thêm sự thoải mái trong hành trình dài.

Thiết kế ngoại thất được Toyota điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn.

Thiết kế ngoại thất được Toyota điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt hình lục giác nối cụm đèn LED hai bên, trong khi thân xe có đường gân dập nổi và tạo hình tương đối bề thế. Mâm hợp kim 18 inch góp phần hoàn thiện diện mạo của mẫu MPV.

Hybrid hướng đến bài toán sử dụng lâu dài

Khác biệt bản thuần xăng, Innova Cross HEV sử dụng hệ truyền động Hybrid kết hợp động cơ 2.0L, mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Sự phối hợp này giúp tối ưu khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Nhờ đó, mức giá dưới 1 tỷ đồng của xe trở nên hợp lý hơn khi tính đến bài toán chi phí sử dụng dài hạn.

Bên cạnh đó, khả năng tương thích xăng sinh học E10 cũng giúp người dùng chủ động đón đầu xu hướng nhiên liệu xanh.

Innova Cross HEV có khả năng tương thích xăng sinh học E10.

Ở phương diện an toàn, Innova Cross HEV sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), đèn chiếu xa tự động (AHB) và camera toàn cảnh 360 độ giúp mở rộng góc quan sát trong không gian hẹp. Mẫu xe cũng tích hợp điều khiển hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn (LDA/LTA), cảnh báo tiền va chạm (PCS) cùng hệ thống 6 túi khí.

Với mức giá niêm yết từ 960 triệu đồng, việc mẫu MPV 7 chỗ nằm sát ngưỡng 1 tỷ đồng sở hữu hàm lượng công nghệ an toàn phong phú giúp người mua có thêm cơ sở vững chắc để cân nhắc. Đây là lợi thế lớn, đáp ứng trọn vẹn cho gia đình tìm kiếm phương tiện đa dụng, vừa phục vụ đi lại hàng ngày, vừa sẵn sàng cho chuyến đi xa.

“Hành trình vạn dặm xanh” giúp người dùng Toyota HEV theo dõi quãng đường di chuyển và lượng nhiên liệu tiết kiệm qua con số trực quan.

"Hành trình vạn dặm xanh" giúp người dùng Toyota HEV theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng nhiên liệu tiết kiệm qua con số trực quan. Đáng chú ý, hiệu quả của công nghệ Hybrid trên Innova Cross HEV còn được Toyota cụ thể hóa thông qua trò chơi “Hành trình vạn dặm xanh” dành cho cộng đồng người dùng xe Toyota HEV, gồm Camry HEV, Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV.

Đáng chú ý, hiệu quả của công nghệ Hybrid trên Innova Cross HEV còn được Toyota cụ thể hóa thông qua trò chơi “Hành trình vạn dặm xanh” dành cho cộng đồng người dùng xe Toyota HEV, gồm Camry HEV, Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV.

Thông qua ứng dụng Toyota Việt Nam, người dùng có thể tham gia “Hành trình vạn dặm xanh”, ghi nhận quãng đường di chuyển và mức tiêu thụ nhiên liệu từ màn hình hiển thị đa thông tin của xe. Dữ liệu này được quy đổi thành chỉ số trực quan như lượng nhiên liệu tiết kiệm, lượng CO2 giảm phát thải và số cây xanh tương đương.

Bên cạnh việc theo dõi hành trình, người dùng còn có thể chia sẻ thành tích và cập nhật bảng xếp hạng. Cách tiếp cận này giúp lợi ích vốn khó nhận thấy bằng mắt thường của công nghệ Hybrid được thể hiện qua con số cụ thể.

Độc giả và chủ sở hữu xe Toyota HEV có thể tham gia và nhận quà ngay cùng chương trình "Hành trình vạn dặm xanh" trên Ứng dụng Toyota Việt Nam.

Không chỉ dừng ở con số tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình vận hành, Toyota còn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe gia đình 7 chỗ ngay trong tháng 10 với gói hỗ trợ tài chính thiết thực từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN).

Khách hàng sở hữu xe có thể linh hoạt chọn giữa gói ưu đãi lãi suất chỉ từ 0%/năm hoặc gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, tất cả đều được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Song song, chương trình “Vay trả trước 0 đồng” với lãi suất cố định từ 10,25%/năm cũng mở ra cơ hội sở hữu xe dễ dàng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự thuộc các doanh nghiệp top 500 tại Việt Nam.