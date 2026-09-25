Thị trường ôtô vào mùa cao điểm, xe hybrid thêm động lực tăng trưởng

Tính đến hết tháng 8, doanh số lũy kế các dòng xe hybrid của Toyota đạt 9.360 xe, chiếm hơn 67% thị phần phân khúc nói chung.

Xu hướng xe điện hóa đang lan rộng trên thị trường ôtô Việt. Trong đó, xe hybrid tự sạc (HEV) là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành khi doanh số liên tiếp lập đỉnh mới.

Toyota dẫn dắt cuộc chơi xe hybrid

Tính đến tháng 8, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bán ra 13.889 xe hybrid, tăng đến 65% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức tăng 8% của toàn bộ hãng thuộc tổ chức này, tốc độ tăng trưởng của xe hybrid cao hơn 8 lần.

Theo VAMA, Yaris Cross HEV nằm trong nhóm 5 mẫu xe hybrid bán chạy.

Là thương hiệu khai mở và dồn lực nhiều cho xe hybrid tại Việt Nam, Toyota hiện sở hữu sức mạnh lớn ở mảng này. Trong tháng 8, các dòng xe hybrid của hãng Nhật như Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross… bán ra 1.046 xe, chiếm đến 75% thị phần xe hybrid của VAMA.

Trong 8 tháng đầu năm, xe Toyota Hybrid đạt lượng lũy kế 9.360 xe, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2025 (4.907 xe). Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự đón nhận của khách hàng đối với loại xe xăng lai điện ngày càng lớn. Đồng thời, chiến lược của Toyota trong xu hướng điện hóa đang “hái quả ngọt” thông qua các sản phẩm hợp gu với khách Việt.

Với doanh số hơn 9.000 xe, Toyota chiếm khoảng 67% thị phần phân khúc hybrid nói chung tại Việt Nam. Thậm chí, các bản hybrid của Alphard, Corolla Cross còn ăn khách hơn bản thuần động cơ đốt trong - sản phẩm vốn có giá bán dễ tiếp cận hơn. Vừa qua, Toyota ra mắt Land Cruiser 300 HEV - phiên bản hybrid đầu tiên của Land Cruiser 300 tại Việt Nam, góp phần mở rộng danh mục sản phẩm xăng lai điện.

Land Cruiser 300 HEV ra mắt thị trường Việt Nam.

Theo các chuyên gia trong ngành, người dân cởi mở hơn với xe hybrid bởi ưu điểm của loại xe này được kiểm chứng trong nhiều năm qua như độ bền pin, tối ưu hiệu suất khi kết hợp xăng, điện và tiết kiệm nhiên liệu. Doanh số mảng xe này tăng mạnh còn nhờ trợ lực từ chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Chính phủ.

Có hiệu lực từ năm 2026, Nghị định 360/2025 quy định mức giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt (một trong những thành phần cấu tạo nên giá xe) nếu ôtô hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng. Tất cả mẫu xe hybrid của Toyota đều đáp ứng yêu cầu của Nghị định, tạo tiền đề để hãng giảm giá bán 37-200 triệu đồng, tùy sản phẩm. Điều này góp phần giúp doanh số xe hybrid nói chung của Toyota cất cánh.

Tiềm năng tăng trưởng mùa cuối năm

Theo VAMA, tính riêng phân khúc xe hybrid, doanh số 13.889 xe là mức kỷ lục trong 8 tháng đầu của một năm dương lịch tại Việt Nam. Nhờ lợi thế đa dạng sản phẩm hybrid và thị phần, Toyota sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục gia tăng doanh số xe hybrid trong phần còn lại của năm 2026.

Ngành xe bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Theo các chuyên gia bán hàng, sau tháng ngâu (tháng 7 âm lịch) thường là giai đoạn thị trường bước vào mùa cao điểm bán hàng. Các hãng xe hiện triển khai nhiều cách thức để kích cầu tiêu dùng, tận dụng nhịp tăng trưởng của toàn ngành đang duy trì ở mức tốt.

Tháng 8, VAMA và các hãng xe nhập khẩu bán ra 25.395 xe, giảm 25% so với tháng trước. Do ảnh hưởng của tâm lý kiêng dè mua sắm ở tháng ngâu, doanh số trong tháng 8 có phần chững lại. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng qua, tổ chức này bán 246.935 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều mẫu xe Toyota nhận ưu đãi trong tháng 9.

Về thị trường, Toyota vẫn là hãng “ăn khách” ở mảng xe động cơ đốt trong (bao gồm xe HEV). Hãng Nhật bán 4.767 xe trong tháng 8 (không bao gồm Lexus), nâng mức doanh số cộng dồn lên mức hơn 47.000 xe, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, những mẫu xe đóng góp lớn vào thị phần bán ra của Toyota là Yaris Cross, Innova Cross, Vios và Hilux. Trong đó, Yaris Cross tiếp tục giữ vị thế của mẫu xe “đẻ trứng vàng” cho hãng Nhật.

Để hâm nóng thị trường sau tháng Ngâu, Toyota triển khai loạt khuyến mãi cho nhiều mẫu xe bán chạy. Vios, Avanza Premio, Veloz Cross, Yaris Cross HEV hiện nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, giúp chi phí lăn bánh giảm đến 75 triệu đồng. Ưu đãi thuế trước bạ, lãi suất vay cũng được áp dụng cho Yaris Cross bản xăng, Corolla Cross, Innova Cross. Đây được xem là một trong những thời điểm vàng để sở hữu các dòng xe Toyota Hybrid vốn được đánh giá cao về hiệu năng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.