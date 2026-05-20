Toyota Vios vững ngôi đầu, lựa chọn bền vững của người mua xe lần đầu

Kết thúc tháng 4, Toyota Vios là mẫu sedan duy nhất góp mặt trong top 10 mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất thị trường - cho thấy sức hút với nhóm người trẻ ưu tiên giá trị dài hạn.

Thị trường ôtô trong nước thường có nhiều biến động khi nhu cầu di chuyển gia đình gia tăng vào dịp hè - giai đoạn nhiều người quyết định mua xe cho gia đình. Đây cũng là thời điểm những mẫu xe được chứng minh về độ bền và chi phí vận hành như Vios củng cố thêm lợi thế cạnh tranh.

Toyota Vios bền bỉ trước biến động phân khúc

Tháng 4, thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận mức tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng được đánh giá có giảm nhẹ sau đà tăng trưởng nóng của quý I, nhưng vẫn thể hiện cho đà phục hồi dài hạn của thị trường đang được giữ vững.

Toyota Vios là mẫu sedan duy nhất góp mặt trong top 10 xe xăng/dầu bán chạy nhất thị trường tháng 4.

Bức tranh top 10 xe xăng/dầu bán chạy nhất cho thấy xu hướng người dùng Việt ngả về SUV đô thị và MPV cỡ nhỏ khi dẫn đầu là Toyota Veloz Cross với 1.503 xe, Yaris Cross theo sát với 1.344 xe. Trong bối cảnh đó, Toyota Vios là mẫu sedan duy nhất góp mặt trong danh sách với 750 xe bán ra - vị thế đáng chú ý khi phân khúc sedan đang co hẹp trước áp lực từ xe gầm cao.

Toyota Vios có hàng ghế sau rộng, điều chỉnh linh hoạt.

Tháng 4 là tháng cạnh tranh trong phân khúc sedan khi các thương hiệu triển khai loạt chính sách ưu đãi và có nhiều lựa chọn gầm cao với cùng mức giá. Tuy nhiên, Vios ghi dấu ấn khi vẫn giữ mức tăng trưởng tốt. Để duy trì ngôi đầu phân khúc trong nhiều năm liên tiếp như Vios, câu trả lời không chỉ nằm ở trang bị hay thiết kế, mà ở sự an tâm cho khách hàng.

Lựa chọn thực tế của người dùng Việt

Hồng Nhung (27 tuổi) quyết định mua Vios trước Tết Nguyên đán - lựa chọn với một số người là “đi ngược thời đại”. Tuy nhiên, Hồng Nhung có lý do riêng cho quyết định này.

"Vios là lựa chọn khá toàn diện với người trẻ mua xe lần đầu như tôi. Chi phí mua xe hợp lý nhờ chính sách giảm giá và ưu đãi lãi suất vay cố định. Về lâu dài, xe giữ giá tốt nên tôi có thể xem đó như tài sản tích lũy, chứ không chỉ là phương tiện di chuyển hay món đồ tiêu sản”, Hồng Nhung chia sẻ.

Vios là lựa chọn của không ít người trẻ và khách hàng nữ.

Quan điểm của Nhung không phải ngoại lệ. Vios giờ đây không chỉ là lựa chọn cho khách hàng mua xe lần đầu, mà còn mở rộng phạm vi tới nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ và bạn trẻ khởi nghiệp - những người ưu tiên giá trị thực tế và chi phí vận hành có thể dự đoán được, hơn là mẫu xe nhiều trang bị nhưng khó kiểm soát về chi phí dài hạn.

Về khía cạnh vận hành, mức tiêu thụ của Vios khoảng gần 6 lít/100 km đường hỗn hợp và hơn 7 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng thấp theo các mốc bảo dưỡng khuyến cáo từ hãng, phụ tùng dễ thay thế và sẵn có giúp người dùng không phải chờ đợi hay gián đoạn công việc.

Không dừng ở chi phí, Vios giúp người dùng an tâm khi vận hành với trang bị an toàn gồm: 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi và cảm biến trước - sau, phanh đĩa... Phiên bản cao cấp G-CVT còn được trang bị thêm tính năng cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn thuộc gói Toyota Safety Sense.

Vios tạo thêm sự an tâm với tính năng an toàn thuộc gói TSS.

“Thời gian đầu mới lái xe, tôi khá căng thẳng. Nhưng sự hiện diện của những tính năng an toàn của Vios giúp tôi tự tin hơn khi xử lý tình huống. Với tình trạng đường phố nội đô có một số đoạn bị thu hẹp do thi công, các cảm biến trước sau và cảnh báo tiền va chạm là tính năng hữu dụng nhất với tôi”, Hồng Nhung cho biết.

Hơn 2 thập kỷ hiện diện trên thị trường, Toyota Vios chứng minh không phải thiết kế hay trang bị, mà chính khả năng đem lại sự an tâm cho người dùng là điều thu hút người trẻ. Đây cũng là lý do giúp mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế, sức hút riêng giữa thị trường ngày càng biến động.