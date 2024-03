Toyota Hilux sắp có 3 phiên bản mới tại VN, giá từ 668 triệu đồng

Mẫu xe bán tải này dự kiến mở bán các phiên bản mới tại Việt Nam từ quý II/2024, trong đó bản cao nhất dùng động cơ diesel 2.8L.

Sau gần một năm quay trở lại thị trường, mẫu xe bán tải Toyota Hilux sắp được bổ sung thêm phiên bản tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản cho biết dòng xe này dự kiến nhận được phiên bản cải tiến 2024 vào quý II năm nay.

Toyota Hilux sẽ có 3 phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT Adventure. Ở thời điểm hiện tại, mẫu xe bán tải này chỉ đang được bán với duy nhất phiên bản 4x2 AT, đi kèm mức giá 852 triệu đồng.

Hai phiên bản 4x2 AT và 4x2 MT sẽ dùng chung động cơ diesel 2.4L, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Trong khi bản 4x4 AT Adventure được trang bị động cơ diesel 2.8L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Ở đời 2024, thiết kế của Hilux được tinh chỉnh nhẹ phần cản trước. Ngoài việc sử dụng động cơ mạnh hơn, phiên bản 4x4 AT Adventure còn có nhiều trang bị đáng chú ý như cảnh báo điểm mù, camera toàn cảnh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, màn hình hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây...

Toyota Hilux 2024 sẽ có 2 tùy chọn động cơ.

Toyota Việt Nam chia sẻ giá bán dự kiến của Hilux 2024 từ 668 triệu đồng. Mức giá khởi điểm của Toyota Hilux tương đương với Ford Ranger (từ 665 triệu đồng), nhỉnh hơn các đối thủ khác như Mazda BT-50 (từ 554 triệu đồng), Mitsubishi Triton (từ 650 triệu đồng) lẫn Isuzu D-Max (từ 650 triệu đồng).

Tổng kết năm 2023, Hilux là mẫu xe có doanh số thấp nhất của Toyota Việt Nam với 134 chiếc được giao đến tay khách hàng. Trong khi đó đối thủ Ranger ghi nhận mức doanh số 16.085 chiếc, chiếm 46,6% doanh số của Ford trong năm ngoái (34.461 chiếc).