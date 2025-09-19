TopZone ghi nhận lượng đặt mua iPhone lớn nhất từ trước đến nay

TopZone ghi nhận gần 100.000 đơn đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air trong 24 giờ, đồng thời giao hàng chục nghìn máy trong đợt đầu mở bán.

Mùa iPhone mới năm nay, TopZone ghi nhận kỷ lục với gần 100.000 khách đặt cọc chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên, vượt xa con số mở bán iPhone 16 năm ngoái. Thành tích này không chỉ chứng minh sức hút của sản phẩm Apple, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của TopZone trên thị trường bán lẻ trong nước.

Năm nay, TopZone ghi nhận số lượng mở bán iPhone ấn tượng.

Không dừng ở con số đặt hàng lớn, TopZone chứng minh năng lực giao hàng nhanh với hàng chục nghìn máy được trao tay người dùng trong đợt đầu tiên. Riêng tại sự kiện “Wow. Việt Nam. Quào TopZone” ngày 19/9, 600 khách hàng may mắn trở thành những chủ nhân đầu tiên của thế hệ iPhone mới.

Nhiều bạn trẻ yêu công nghệ tham gia sự kiện từ đêm 18/9.

Trong đó, bên cạnh khách hàng đặt hàng trước, TopZone mở thêm 300 suất mua iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ cho khách hàng may mắn tham gia sự kiện bằng hình thức quay số ngẫu nhiên.

Thành công từ đợt mở bán iPhone mới không chỉ đến từ sức hút của sản phẩm Apple, mà còn bởi chương trình pre-order hấp dẫn và uy tín được củng cố qua nhiều mùa iPhone trước của TopZone. Đầu tiên phải kể đến giải pháp tài chính linh hoạt như mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 10% giá trị sản phẩm hoặc 1 triệu đồng khi trả qua thẻ; thu cũ trợ giá đến 3 triệu đồng; cùng hàng loạt ưu đãi và phiếu mua hàng hấp dẫn. Các ưu đãi của TopZone thiết thực và phù hợp thị trường Việt Nam, giúp Apple fan Việt dễ dàng mua sắm sản phẩm mà vẫn nhẹ gánh tài chính.

Sáng ngày 19/9, hàng nghìn iPhone thế hệ mới đồng loạt được giao đến tay khách hàng đặt trước của TopZone.

Ngoài ra, TopZone ghi dấu ấn với tốc độ giao hàng vượt trội, giúp khách hàng luôn là những người đầu tiên trải nghiệm iPhone mới. Việc hàng chục nghìn chiếc iPhone 17 và iPhone Air trao đến tay người dùng trong đợt đầu chính là minh chứng cho danh hiệu “nhà bán lẻ giao hàng sớm bậc nhất”.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Cam Vũ trụ được nhiều người dùng ưa chuộng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, chia sẻ: “Người tiêu dùng Việt Nam chào đón thế hệ iPhone mới với sự háo hức vượt mong đợi, thậm chí còn sôi động hơn mọi năm. Trong đó, cái tên được mong chờ và săn đón nhất là iPhone Pro Max phiên bản Cam Vũ trụ - sắc màu hoàn toàn mới, đang tạo nên cơn sốt trên thị trường năm nay”.

Những khách hàng đầu tiên cầm trên tay thế hệ iPhone mới.

Để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng sớm nhất có thể, TopZone chuẩn bị tỉ mỉ suốt nhiều tháng. Từ việc lên kế hoạch bài bản cho chương trình đặt trước và giao hàng, đảm bảo nguồn hàng dồi dào, xây dựng hệ thống trang web trực tuyến hiện đại, đến đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Qua đó, TopZone đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và đạt con số ấn tượng.

Với thành tích tốt trong mùa iPhone năm nay, TopZone khẳng định vị thế nhà bán lẻ uỷ quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam, củng cố hình ảnh là điểm đến đáng tin cậy của Apple fan Việt.