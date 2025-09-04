Dấu ấn TopZone - từ khởi đầu khác biệt đến vị thế tiên phong

Nâng tầm trải nghiệm Apple tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế, TopZone từng bước thay đổi cách người dùng tiếp cận công nghệ chính hãng và dịch vụ chuyên sâu.

Khi thị trường thiết bị công nghệ cao cấp tại Việt Nam ngày càng phát triển, người tiêu dùng cũng dần thay đổi góc nhìn. Họ không chỉ tìm kiếm điểm ưu việt về tính năng hay giá cả hợp lý, mà còn quan tâm đến cảm giác khi bước vào một cửa hàng, cách sản phẩm được trưng bày, dịch vụ tận tình trong khâu hậu mãi.

Trong bối cảnh đó, TopZone xuất hiện với định hướng khác biệt - hệ thống bán lẻ mang theo tham vọng thiết lập những chuẩn mực cao cấp hơn. Không chỉ bán sản phẩm, TopZone còn định hình cách người tiêu dùng kỳ vọng về trải nghiệm mua sắm.

Hành trình nâng cao trải nghiệm Apple tại Việt Nam

Tháng 10/2021, TopZone ra mắt 4 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM. Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn Apple, tinh giản, đồng bộ và nhất quán - khác với phần lớn cửa hàng đang có trên thị trường lúc bấy giờ. Quan trọng hơn cả, những cửa hàng mới không chỉ bán thiết bị, mà còn bán trải nghiệm mua sắm hoàn chỉnh - điều trước đó người tiêu dùng chỉ có thể tìm thấy tại các Apple Store quốc tế.

Đây không chỉ là cuộc chạy đua về số lượng máy bán ra, mà còn là hành trình kiên định và chắc chắn của TopZone nhằm giúp người tiêu dùng cảm nhận, lựa chọn và gắn bó với một thương hiệu công nghệ cao cấp.

Nhân viên tại mỗi cửa hàng TopZone đều được đào tạo kỹ lưỡng với hiểu biết sâu về sản phẩm.

Bước sang năm 2022, chuỗi tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm theo chiều sâu. Cửa hàng Apple Premium Reseller (APR) đầu tiên được khai trương tại Xã Đàn (Hà Nội), tiếp đó là APR Khánh Hội (TP.HCM). Đây là một trong số ít cửa hàng tại Việt Nam đạt chuẩn cao nhất về hình thức vận hành và thiết kế theo mô hình Apple, với diện tích lớn nhất tại Việt Nam thời điểm đó.

Song song mục tiêu mở rộng sự hiện diện, việc ra mắt APR là cách TopZone thể hiện khả năng nâng cấp nhanh với tiêu chuẩn toàn cầu, điều mà không phải nhà bán lẻ nào cũng có thể làm được.

Hơn thế, thương hiệu không muốn trải nghiệm của người dùng kết thúc tại quầy thanh toán. Tháng 9/2022, TopZone giới thiệu TopCare - trung tâm dịch vụ bảo hành và hỗ trợ khách hàng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm và đồng bộ từ không gian đến con người. Đây là bước đi chiến lược để khép kín chuỗi trải nghiệm, mang đến sự an tâm cho người dùng trong suốt vòng đời sản phẩm.

TopZone còn duy trì xuyên suốt hoạt động group demo trong năm. Đây là những buổi trải nghiệm theo nhóm và theo nhu cầu khách hàng, các tư vấn viên được đào tạo kỹ lưỡng từ Apple sẽ hướng dẫn để người dùng sử dụng máy và tận dụng tối đa những tính năng mà sản phẩm có thể giúp ích cho công việc, học tập cũng như giải trí của họ.

Để tạo điều kiện dễ dàng nhất cho khách hàng có thể sở hữu sản phẩm, TopZone đưa ra các giải pháp thanh toán, trả chậm linh hoạt, chính sách thu cũ đổi mới, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị và gắn bó bền vững với thương hiệu.

Bên cạnh hệ thống, yếu tố không thể không nhắc đến là mối quan hệ giữa TopZone và cộng đồng người yêu Apple tại Việt Nam - nhóm khách hàng vốn nhạy cảm với tính nguyên bản và sự chính thống. Nhờ định hướng “mono brand”, TopZone duy trì bản sắc riêng và sự tập trung tuyệt đối vào trải nghiệm Apple. Các nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của hãng, không gian được giữ ở mức tối giản nhưng bố trí thông minh, tạo cảm giác liền mạch - điều vốn là dấu ấn trong triết lý thiết kế của Apple toàn cầu.

Chất lượng vận hành đưa TopZone vào danh sách lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Từng bước, những nỗ lực này mang người dùng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế: Không chỉ là hình thức mua sắm, mà là quy trình phục vụ, chất lượng tư vấn và độ tin cậy sau mua.

Với tất cả những nỗ lực đó, TopZone được Apple ghi nhận là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất tại Việt Nam, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người tiêu dùng chuyển từ thói quen mua hàng xách tay sang chọn lựa thiết bị chính hãng. Thành công của chuỗi bán lẻ cũng minh chứng cho việc thị trường Việt Nam là vô cùng tiềm năng và nhiều triển vọng để phát triển hệ sinh thái sản phẩm Apple.

Những thành quả ghi dấu trên thị trường

Ngành bán lẻ công nghệ không thiếu những cái tên từng nổi bật rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Sự phát triển bền vững xét trên cả quy mô, hiệu quả kinh doanh và sức ảnh hưởng thị trường, luôn là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự đồng bộ giữa tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi nhất quán.

Suốt hơn ba năm hoạt động, TopZone dần chứng minh rằng, một chuỗi bán lẻ chuyên biệt hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa để thị trường hàng chính hãng phát triển vượt bậc, miễn giữ được cam kết về trải nghiệm và chất lượng ở mức cao nhất.

Minh chứng rõ nét nhất cho năng lực này là những con số ấn tượng mà TopZone ghi nhận trong năm 2024: Doanh thu 3.000 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, lần đầu tiên công bố lợi nhuận ròng hơn 80 tỷ đồng . Đây là dấu mốc đáng kể không chỉ về tài chính, mà còn thể hiện tính hiệu quả của mô hình “mono brand” Apple được vận hành bài bản.

Sự đồng bộ từ không gian đến dịch vụ là yếu tố giúp TopZone có được đẳng cấp khác biệt.

Chiến dịch mở bán iPhone 16 là minh chứng điển hình cho khả năng triển khai quy mô lớn của TopZone. Trong vòng 38 ngày, TopZone bán ra hơn 60.000 sản phẩm, mang về doanh thu 2.000 tỷ đồng - hơn 3 lần kết quả của sự kiện mở bán iPhone 15 cùng kỳ năm trước. Tại một thị trường vẫn còn sự cạnh tranh gay gắt từ hàng xách tay và phân phối nhỏ lẻ, con số này vừa cho thấy sức hút thương hiệu, vừa phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào trải nghiệm mua sắm và chính sách hậu mãi chính hãng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, độ phủ của hệ thống cũng là yếu tố quan trọng khẳng định vị thế dẫn đầu. Tính đến giữa năm 2024, TopZone sở hữu 85 cửa hàng “mono brand” Apple trên toàn quốc - con số lớn nhất tại Việt Nam và nằm trong nhóm hệ thống có mạng lưới mạnh nhất tại Đông Nam Á. Sự mở rộng không đơn thuần theo chiều rộng, mà tập trung vào chiều sâu - gắn liền tiêu chuẩn quản trị Apple, đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm.

Trong dài hạn, là thành viên thuộc hệ sinh thái Thế Giới Di Động - tập đoàn bán lẻ công nghệ lớn nhất Việt Nam, TopZone đặt mục tiêu đạt mốc 1 tỷ USD doanh thu từ các sản phẩm Apple vào năm 2027.

TopZone APR mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiêu chuẩn mới nhất của Apple.

Trải qua hơn 3 năm phát triển, TopZone tái định hình cách người dùng Việt Nam tiếp cận thương hiệu Apple, tự tin với trải nghiệm mua sắm chính hãng thay vì “đánh cược” vào hàng xách tay. Giờ đây, chuỗi này cùng với hệ thống cửa hàng thegioididong.com có mặt khắp cả nước luôn là địa chỉ tin cậy mà người tiêu dùng tìm đến mỗi khi có nhu cầu mua mới hoặc muốn nâng cấp thiết bị của mình.