Top 20 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn áo tắm

Vì thế, trong đêm chung kết, màn trình diễn bikini của dàn người đẹp gây chú ý. Các cô gái tự tin nhảy trong màn đồng diễn mở đầu. Giải thưởng Best in swimsuit do ban giám khảo bình chọn thuộc về người đẹp Trần Hồng Ngọc. Trong khi đó, giải Best in swimsuit do fan bình chọn được trao cho Nguyễn Thị Hương Lan.