'Spy X Family', 'Transformers' lọt top 10 truyện tranh do CBR đề xuất

6. Wonder Woman (tác giả Tom King) Loạt truyện lần này lấy bối cảnh trong tương lai và xoay quanh nhân vật con gái của Wonder Woman. Tại đó, cô bé đã hợp tác với các phiên bản trưởng thành hơn của Jon Kent và Damian Wayne để tạo thành một Trinity mới. Và trong thế giới này, các thử thách đặt ra cho Wonder Woman không hề đơn giản hơn những gì mà mẹ cô từng trải qua. Hàng loạt sự kiện phức tạp diễn ra, buộc nhân vật chính phải đối đầu với vô vàn kẻ địch, trong đó có cả những kẻ biến chất trong chính phủ.