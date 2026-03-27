Tổng thống Venezuela Maduro ra tòa lần hai

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

Phiên điều trần tập trung vào tranh cãi pháp lý về việc ông Nicolas Maduro có được phép sử dụng nguồn tiền của nhà nước Venezuela để chi trả cho đội ngũ luật sư hay không.

Các luật sư bào chữa cho rằng việc chính phủ Mỹ ngăn chặn nguồn tiền này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hiến định của bị cáo trong việc lựa chọn luật sư theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, đại diện công tố cho rằng việc phong tỏa nguồn tiền xuất phát từ các lệnh trừng phạt nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Washington. Theo lập luận này, ông Maduro không được Mỹ công nhận là nguyên thủ hợp pháp nên không thể sử dụng nguồn ngân sách nhà nước Venezuela cho mục đích cá nhân.

Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein bày tỏ hoài nghi đối với lập luận của phía công tố, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela gần đây. Dù vậy, thẩm phán khẳng định sẽ không bác bỏ cáo trạng đối với ông Maduro và vụ án vẫn tiếp tục được xét xử theo quy trình.

Ông Maduro, 63 tuổi, cùng vợ là Cilia Flores, 68 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy quy mô lớn và liên quan đến các mạng lưới vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hiện hai người đang bị giam giữ tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.

Vụ việc diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một chiến dịch bất ngờ tại Caracas hồi đầu năm 2026, bắt giữ ông Maduro và đưa sang Mỹ để truy tố, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Caracas. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sẽ đưa thêm các cáo buộc mới đối với ông Maduro, song chưa công bố chi tiết.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.