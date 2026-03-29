Tổng thống Venezuela Maduro đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi bị bắt giữ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/3 cho biết ông và phu nhân Cilia Flores vẫn “khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh.”

Đây là thông điệp đầu tiên được Tổng thống Maduro đưa ra trên tài khoản X và Telegram chính thức sau khi bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas hôm 3/1.

Trong thông điệp, ông Maduro và bà Flores nhấn mạnh “hơn bao giờ hết” Venezuela cần tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải và tái thống nhất. Thông điệp kêu gọi không đi chệch con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng lẫn nhau.

Sau đó, các lực lượng Mỹ đã đưa 2 người tới New York. Ngày 5/1, ông Maduro đã ra hầu tòa lần đầu tiên, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của phía Mỹ.

Tại phiên điều trần gần nhất hôm 26/3, thẩm phán đã bác đơn đề nghị hủy bỏ vụ án của ông.