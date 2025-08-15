Tổng thống Trump khởi hành đến Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Nga Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ.

Tổng thống Trump lên chiếc Air Force One để tới Alaska lúc rạng sáng 15/8. Ảnh: Reuters

Sáng sớm 15/8 (tối 15/8 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng, bắt đầu hành trình tới Anchorage, Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ quân sự của Mỹ. Cuộc gặp được đánh giá mang tính bước ngoặt trong quan hệ hai nước.

Ông Trump được nhìn thấy vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Andrews.

Chuyến bay dự kiến hạ cánh vào khoảng giữa chiều cùng ngày (tức rạng sáng 16/8 theo giờ Hà Nội), trước khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội nghị lúc khoảng 2h30 sáng (giờ Hà Nội).

Ông Trump bước lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Andrews. Ảnh: The Hill

Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết số lượng phóng viên từ nước này tới Mỹ lần này khá lớn, nhưng các điều kiện phục vụ chưa tương xứng, dẫn tới tình trạng thiếu ổ cắm điện và không gian sinh hoạt không đảm bảo.

Theo The Hill, dù những phản ánh này chưa được phía Mỹ bình luận chính thức, hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên nền tảng X đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh hội nghị được xem là sự kiện ngoại giao đáng chú ý nhất giữa Nga và Mỹ trong năm nay.