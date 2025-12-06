Tổng thống Trump 'giải cứu' xe chạy xăng

Chính quyền Trump đảo ngược hàng loạt quy định siết khí thải và ưu đãi xe điện, cho rằng các tiêu chuẩn cũ xa rời thực tế thị trường và gây áp lực quá mức lên người tiêu dùng lẫn hãng xe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành một loạt điều chỉnh lớn liên quan đến ngành ôtô, trong đó đảo ngược các biện pháp siết khí thải và ưu đãi xe điện được ban hành dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Động thái được cho là nhằm khôi phục quyền lựa chọn của người tiêu dùng và giảm áp lực chi phí đối với các hãng sản xuất ôtô.

Nỗ lực thúc đẩy xe điện bằng mọi giá trong khi phớt lờ nhu cầu thị trường đã khiến chính sách trở nên tốn kém và mang màu sắc áp đặt hành chính. New York Times ngày 5/12 nhận định ông Trump đang “đặt sức nặng của chính phủ liên bang phía sau các dòng xe chạy xăng”, dù điều ông thực hiện thực chất chỉ là dỡ bỏ ưu ái dành cho xe điện.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc chấm dứt các chương trình hỗ trợ mạnh tay dành cho xe điện, vốn bị giới chỉ trích cho rằng không phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường Mỹ.

Với "Đạo luật To, Đẹp", chính quyền Trump đã xóa bỏ ưu đãi thuế cho xe điện, đồng thời đưa mức phạt dành cho các hãng vi phạm tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu về 0 USD .

Song song đó, Nhà Trắng cũng đảo ngược các tiêu chuẩn CAFE - bộ quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình toàn đội xe được áp dụng từ thập niên 1970. Dưới thời ông Biden, tiêu chuẩn này được tăng nhanh nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang xe điện, với mục tiêu xe điện chiếm 67% thị phần vào năm 2032. T

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng mục tiêu này quá xa rời thực tế khi doanh số xe điện chỉ chiếm 10,5% lượng xe bán ra trong quý III/2025 và chưa đến 2% tổng lượng phương tiện hạng nhẹ tại Mỹ.

Các đại lý ôtô cũng từng gửi thư tới Nhà Trắng cảnh báo xe điện “không bán được nhanh như tốc độ hàng đổ về”, dù đã có nhiều ưu đãi từ hãng và chính phủ.

Tình trạng chậm tiêu thụ khiến một số nhà sản xuất chịu lỗ lớn, trong đó Ford được cho là lỗ khoảng 60.000 USD trên mỗi chiếc xe điện bán ra và ghi nhận khoản thâm hụt hơn 5 tỉ USD trong năm 2024.

Một số chuyên gia nhận định, việc nâng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu quá nhanh đã gây ra những tác động ngoài ý muốn, khiến các hãng khó duy trì các dòng xe cỡ nhỏ giá phải chăng và buộc phải tập trung vào các mẫu SUV dễ đáp ứng quy chuẩn hơn.

Những người ủng hộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho rằng Mỹ cần thúc đẩy mạnh mẽ xe điện nếu không muốn để Trung Quốc dẫn đầu thị trường toàn cầu.

Ngược lại, các ý kiến hoài nghi cho rằng thị trường xe điện vẫn còn là phân khúc hẹp, tập trung chủ yếu ở các bang giàu và tiến bộ như California - nơi chiếm tới 37% tổng lượng xe điện toàn quốc vào năm 2022.

Theo các nhà phân tích, việc nới lỏng các quy định cho phép thị trường tự điều chỉnh tốc độ chuyển đổi công nghệ, thay vì áp đặt lộ trình cứng. Trong tương lai, xe điện có thể trở nên phổ biến hơn khi chi phí giảm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến đồng thuận rằng các rào cản hành chính quá nhanh và quá mạnh có thể tạo ra gánh nặng cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.