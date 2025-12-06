Tổng thống Trump được trao Giải hoà bình của FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố trao Giải thưởng Hoà bình FIFA lần đầu tiên cho Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Phát biểu khi nhận giải thưởng tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đây là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời ông.

Trong một video để tôn vinh ông Trump, FIFA cho biết, Tổng thống Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn và thúc đẩy ngoại giao, những hành động giúp tạo ra điều kiện để hoà bình có thể bén rễ.

Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đề cập đến các thành tựu của ông Trump với hoà bình như ký kết Hiệp định Abraham lịch sử mang lại bước tiến ở Trung Đông, đảm bảo hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda; Campuchia và Thái Lan; Kosovo và Serbia; Ấn Độ và Pakistan… FIFA khẳng định, đây là một nhiệm kỳ tổng thống được đánh dấu bằng những hành động theo đuổi hoà bình trên toàn thế giới.

Tháng trước, FIFA đã công bố việc thành lập giải thưởng hòa bình nhằm tôn vinh những cá nhân đã có những hành động đặc biệt vì hòa bình và đoàn kết mọi người trên toàn thế giới.

VCK World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 6 tới với 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố ở Mỹ, Mexico và Canada. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife, bang New Jersey của Mỹ.

Đây sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đặc biệt khi trùng với dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh nước này (1776–2026) và sẽ có một trận đấu tại Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ được ký.