Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Trump được trao Giải hoà bình của FIFA

  • Thứ bảy, 6/12/2025 07:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố trao Giải thưởng Hoà bình FIFA lần đầu tiên cho Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Phát biểu khi nhận giải thưởng tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đây là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời ông.

Trong một video để tôn vinh ông Trump, FIFA cho biết, Tổng thống Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn và thúc đẩy ngoại giao, những hành động giúp tạo ra điều kiện để hoà bình có thể bén rễ.

Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đề cập đến các thành tựu của ông Trump với hoà bình như ký kết Hiệp định Abraham lịch sử mang lại bước tiến ở Trung Đông, đảm bảo hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda; CampuchiaThái Lan; Kosovo và Serbia; Ấn Độ và Pakistan… FIFA khẳng định, đây là một nhiệm kỳ tổng thống được đánh dấu bằng những hành động theo đuổi hoà bình trên toàn thế giới.

Tháng trước, FIFA đã công bố việc thành lập giải thưởng hòa bình nhằm tôn vinh những cá nhân đã có những hành động đặc biệt vì hòa bình và đoàn kết mọi người trên toàn thế giới.

VCK World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 6 tới với 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố ở Mỹ, MexicoCanada. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife, bang New Jersey của Mỹ.

Đây sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đặc biệt khi trùng với dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh nước này (1776–2026) và sẽ có một trận đấu tại Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ được ký.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-duoc-trao-giai-hoa-binh-cua-fifa-post1251615.vov

VOV

Trump Donald Trump Mỹ Thái Lan Trung Đông Campuchia Mexico Canada Tổng thống Trump Giải hoà bình FIFA

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Tiet lo dinh vi moi cua Nga thoi Trump 2.0 hinh anh

Tiết lộ định vị mới của Nga thời Trump 2.0

2 giờ trước 06:58 6/12/2025

0

Chiến lược An ninh Quốc gia mới Mỹ công bố hôm 5/12 kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, đưa việc bình thường hóa quan hệ với Liên bang Nga vào nhóm “lợi ích cốt lõi”.

Hoang tu Harry phat ngon soc ve Tong thong Trump hinh anh

Hoàng tử Harry phát ngôn sốc về Tổng thống Trump

22 giờ trước 10:50 5/12/2025

0

Trong màn xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ, Hoàng tử Harry có những phát biểu đầy ẩn ý về các vụ lùm xùm giữa chính quyền Tổng thống Trump với cánh truyền thông xứ cờ hoa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý