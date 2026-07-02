Tổng thống Trump: Đàm phán với Iran 'rất tốt'

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán gián tiếp giữa Mỹ - Iran tại Doha và tiến trình phi hạt nhân hóa đang tiến triển tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tới Bắc Dakota, Tổng thống Trump khẳng định hai bên đã có "các cuộc gặp rất tốt" trong bối cảnh Washington và Tehran đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng sau những cuộc giao tranh gần đây.

Ông hy vọng các cuộc tiếp xúc này sẽ tạo nền tảng cho một thỏa thuận lâu dài.

"Theo tình hình hiện tại, tiến trình phi hạt nhân hóa của Iran đang diễn ra tốt đẹp. Họ đã có các cuộc gặp rất tốt, và chúng ta hãy cùng chờ xem", ông nói.

Tổng thống nhắc đến đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đang có mặt tại Doha để tham gia thảo luận với phía Iran.

"Các cuộc đàm phán diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã có một cuộc gặp vô cùng hiệu quả với phía Iran. Họ đã tiến một bước dài", ông nói

"Tuần trước, chúng tôi đã tấn công họ rất mạnh, nhưng hiện tại hai bên đang hòa hợp rất tốt. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cho rằng thị trường tài chính khởi sắc, giá dầu giảm và giá bán lẻ hạ nhiệt đang mang lại lợi ích cho mọi người.

Tổng thống cũng khẳng định Iran đã đạt bước tiến lớn trong việc tiến tới một thỏa thuận và gạt bỏ những lo ngại về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Trước đó, ngày 30/6, tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Trump từng cân nhắc phương án từ bỏ đàm phán để nối lại các cuộc không kích lớn vào Iran.

Ông đã thảo luận với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine về vấn đề này, nhưng cuối cùng quyết định chọn con đường ngoại giao vì lo ngại tấn công toàn diện sẽ làm đổ vỡ cơ hội chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống cho biết ông không bận tâm nếu đàm phán kéo dài qua thời hạn ngày 18/8. Thay vì phát động chiến dịch quy mô lớn, ông chọn cách tiến hành các cuộc không kích đơn lẻ để đáp trả khi Iran vi phạm thỏa thuận.

Ông Trump nhấn mạnh việc ném bom kéo dài sẽ gây thương vong lớn và khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa trong nhiều tháng, điều mà ông không mong muốn.