Tổng thống Trump cảnh báo hậu quả 'rất đau đớn' với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “rất đau đớn” nếu không đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh CNA của Singapore và hãng tin AFP ngày 13/2 dẫn phát biểu hôm 12/2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran sẽ mang lại kết quả “trong vòng một tháng tới”.

Một ngày sau khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố với các phóng viên rằng: “Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất đau đớn, rất đau đớn. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng ta phải đạt được thỏa thuận. Nếu Iran không đạt được thỏa thuận, điều đó sẽ rất đau đớn đối với họ”.

Tổng thống Trump, người đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông để gây sức ép với Iran, cũng nhắc lại các cuộc không kích mà ông đã ra lệnh nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái.

Ông Trump nói: “Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không, và nếu không thể, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khắc nghiệt đối với họ”.

Thủ tướng Netanyahu đã tới Washington nhằm thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ áp dụng lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đặc biệt là đưa kho tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này vào nội dung thương lượng.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Israel và Mỹ dường như vẫn còn bất đồng. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 11/2, Tổng thống Trump cho biết ông đã khẳng định các cuộc đàm phán nên tiếp tục.

Phát biểu tại Washington hôm 12/2 trước khi lên đường trở về Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết Tổng thống Trump tin rằng mình đang tạo ra những điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận.

Theo đoạn video do văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu nói: “Ông ấy tin rằng các điều kiện mà ông đang tạo ra, cùng với thực tế là phía Iran chắc chắn hiểu rằng họ đã mắc sai lầm lần trước khi không đạt được thỏa thuận, có thể tạo ra cơ sở để đạt được một thỏa thuận tốt”

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel nói thêm: “Tôi sẽ không giấu các bạn rằng tôi đã bày tỏ sự hoài nghi chung về chất lượng của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran”.

Theo ông Netanyahu, bất kỳ thỏa thuận nào cũng “phải bao gồm những yếu tố rất quan trọng từ góc nhìn của chúng tôi”, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của Tehran đối với các nhóm vũ trang như phong trào Hamas của Palestine, lực lượng Houthi ở Yemen và Hezbollah tại Liban (Lebanon).

“Không chỉ là vấn đề hạt nhân”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Bất chấp những khác biệt về vấn đề Iran, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự ủng hộ cá nhân mạnh mẽ đối với ông Netanyahu, đồng thời chỉ trích Tổng thống Israel Isaac Herzog vì từ chối yêu cầu của ông Trump về việc ân xá cho Thủ tướng Israel trong các cáo buộc tham nhũng.

“Các bạn có một vị tổng thống từ chối ân xá cho ông ấy. Tôi nghĩ người đó nên cảm thấy xấu hổ”, ông Trump nói hôm 12/2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn Iran tới dự vòng đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần ám chỉ khả năng Mỹ sẽ hành động quân sự chống lại Iran sau các cuộc biểu tình bạo lực tại nước này hồi tháng trước, dù Washington và Tehran đã nối lại đàm phán vào ngày 6/2 với một cuộc gặp tại Oman.

Vòng đàm phán gần nhất giữa hai đối thủ đã bị gián đoạn bởi cuộc chiến giữa Israel và Iran cũng như các cuộc không kích của Mỹ.

Cho đến nay, Iran đã bác bỏ việc mở rộng các cuộc đàm phán mới ra ngoài vấn đề chương trình hạt nhân của mình.

Tehran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước những “yêu sách quá mức” liên quan đến vấn đề này.