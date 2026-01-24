Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 100% với hàng hóa Canada

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng nếu Canada để hàng hóa Trung Quốc đi qua nước này rồi vào thị trường Mỹ và mức thuế mà Mỹ sẽ áp đối với hàng hóa và sản phẩm của Canada khi đó sẽ ở mức 100%.
Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Canada thời gian gần đây ghi nhận những động thái cải thiện khi lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến đầu tư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc gần đây, Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm quan hệ song phương bị đóng băng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên cũng đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ mang tính bước ngoặt nhằm loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế quan.
