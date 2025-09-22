Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Syria lần đầu dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau gần 60 năm

  • Thứ hai, 22/9/2025 14:32 (GMT+7)
  • 14:32 22/9/2025

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa đến New York để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trở thành tổng thống đầu tiên của Syria tham dự sự kiện này sau gần 6 thập kỷ.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Lần gần đây nhất một nguyên thủ quốc gia Syria tham dự Đại hội đồng là vào năm 1967, trước khi người đầu tiên của gia đình Assad lên nắm quyền. Sau 50 năm, quyền lực của gia đình này đã chấm dứt vào tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ trong cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy do ông al-Sharaa lãnh đạo.

Thay đổi chính quyền cũng chấm dứt gần 14 năm nội chiến.

Kể từ đó, với vai trò tổng thống lâm thời, ông al-Sharaa nỗ lực khôi phục quan hệ với các nước Ả-rập và phương Tây, dù nhiều nước vẫn cảnh giác vì nhà lãnh đạo này từng có quan hệ với lực lượng al-Qaeda.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông al-Sharaa nhấn mạnh mong muốn chung sống hòa bình và xoa dịu các cộng đồng thiểu số ở Syria, nhưng sự phục hồi mong manh của đất nước bị đe dọa bởi các đợt bùng phát bạo lực giáo phái. Các tay súng có quan hệ với chính phủ mới bị cáo buộc giết hại hàng trăm thường dân thuộc cộng đồng thiểu số Druze và Alawite.

Bên cạnh việc tham gia kỳ họp của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống al-Sharaa có thể sẽ tranh thủ chuyến thăm để thúc đẩy việc nới lỏng trừng phạt Syria để trợ quốc gia này trong quá trình tái thiết nền kinh tế và cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông al-Sharaa tại Ả-rập Xê-út trong chuyến thăm Riyadh hồi tháng 5 và tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp với Syria trong nhiều thập kỷ dưới thời chính quyền Assad.

Một loạt lệnh trừng phạt đã được nhà lãnh đạo Mỹ gỡ bỏ. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ để có thể xóa bỏ vĩnh viễn.

Một chủ đề quan trọng nữa trong chuyến công du của Tổng thống al-Sharaa lần này là quan hệ giữa Syria với Israel – đồng minh của Mỹ.

Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ, Israel chiếm giữ vùng đệm trước đây do Liên Hợp Quốc kiểm soát ở miền nam Syria và tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các địa điểm quân sự của Syria.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra để có thể đạt được một thỏa thuận an ninh mà ông al-Sharaa hy vọng sẽ dẫn đến việc Israel rút quân. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 21/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hạ thấp khả năng hai bên sẽ đạt được đột phá.

"Đã có một số tiến triển" nhưng thỏa thuận "vẫn là một tầm nhìn cho tương lai", ông Netanyahu nói.

Cũng vào ngày 21/9, các quan chức phụ trách bầu cử Syria cho biết cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước này kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ sẽ diễn ra vào ngày 5/10.

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng Nhân dân sẽ không được bầu thông qua bỏ phiếu phổ thông trực tiếp, mà qua hệ thống đại cử tri đoàn, và Tổng thống al-Sharaa sẽ trực tiếp bổ nhiệm 1/3.

Các quan chức cho biết, tổ chức bầu cử trực tiếp vào giai đoạn này quá khó khăn về hậu cần vì nhiều người Syria đã mất giấy tờ tùy thân hoặc đang sống tị nạn ở nước ngoài trong cuộc nội chiến kéo dài gần 14 năm.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/tong-thong-syria-lan-dau-du-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-sau-gan-60-nam-post1780199.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Syria Donald Trump Israel Mỹ Liên Hợp Quốc Trung Đông Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa Đại hội đồng Liên Hợp Quốc LHQ Syria chính trị Syria Syria Trung Đông hòa bình Syria

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý