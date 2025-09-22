Tổng thống Syria lần đầu dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau gần 60 năm

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa đến New York để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trở thành tổng thống đầu tiên của Syria tham dự sự kiện này sau gần 6 thập kỷ.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Lần gần đây nhất một nguyên thủ quốc gia Syria tham dự Đại hội đồng là vào năm 1967, trước khi người đầu tiên của gia đình Assad lên nắm quyền. Sau 50 năm, quyền lực của gia đình này đã chấm dứt vào tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ trong cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy do ông al-Sharaa lãnh đạo.

Thay đổi chính quyền cũng chấm dứt gần 14 năm nội chiến.

Kể từ đó, với vai trò tổng thống lâm thời, ông al-Sharaa nỗ lực khôi phục quan hệ với các nước Ả-rập và phương Tây, dù nhiều nước vẫn cảnh giác vì nhà lãnh đạo này từng có quan hệ với lực lượng al-Qaeda.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông al-Sharaa nhấn mạnh mong muốn chung sống hòa bình và xoa dịu các cộng đồng thiểu số ở Syria, nhưng sự phục hồi mong manh của đất nước bị đe dọa bởi các đợt bùng phát bạo lực giáo phái. Các tay súng có quan hệ với chính phủ mới bị cáo buộc giết hại hàng trăm thường dân thuộc cộng đồng thiểu số Druze và Alawite.

Bên cạnh việc tham gia kỳ họp của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống al-Sharaa có thể sẽ tranh thủ chuyến thăm để thúc đẩy việc nới lỏng trừng phạt Syria để trợ quốc gia này trong quá trình tái thiết nền kinh tế và cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông al-Sharaa tại Ả-rập Xê-út trong chuyến thăm Riyadh hồi tháng 5 và tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp với Syria trong nhiều thập kỷ dưới thời chính quyền Assad.

Một loạt lệnh trừng phạt đã được nhà lãnh đạo Mỹ gỡ bỏ. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ để có thể xóa bỏ vĩnh viễn.

Một chủ đề quan trọng nữa trong chuyến công du của Tổng thống al-Sharaa lần này là quan hệ giữa Syria với Israel – đồng minh của Mỹ.

Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ, Israel chiếm giữ vùng đệm trước đây do Liên Hợp Quốc kiểm soát ở miền nam Syria và tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các địa điểm quân sự của Syria.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra để có thể đạt được một thỏa thuận an ninh mà ông al-Sharaa hy vọng sẽ dẫn đến việc Israel rút quân. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 21/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hạ thấp khả năng hai bên sẽ đạt được đột phá.

"Đã có một số tiến triển" nhưng thỏa thuận "vẫn là một tầm nhìn cho tương lai", ông Netanyahu nói.

Cũng vào ngày 21/9, các quan chức phụ trách bầu cử Syria cho biết cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước này kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ sẽ diễn ra vào ngày 5/10.

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng Nhân dân sẽ không được bầu thông qua bỏ phiếu phổ thông trực tiếp, mà qua hệ thống đại cử tri đoàn, và Tổng thống al-Sharaa sẽ trực tiếp bổ nhiệm 1/3.

Các quan chức cho biết, tổ chức bầu cử trực tiếp vào giai đoạn này quá khó khăn về hậu cần vì nhiều người Syria đã mất giấy tờ tùy thân hoặc đang sống tị nạn ở nước ngoài trong cuộc nội chiến kéo dài gần 14 năm.