Tổng thống Putin và Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Maksim Maksim Reshetnikov và Bộ trưởng Bộ Công thương Anton Alikhanov.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được lần đầu đến thành phố Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan và cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga và Ban Tổ chức về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Phó Thủ tướng Novak và hai Bộ trưởng Liên bang Nga đã ra tận sân bay đón Đoàn và tiếp kiến Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thời gian qua quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6/2024, cùng nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục củng cố cơ sở chính trị tin cậy để hai nước phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Bày tỏ sự coi trọng và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch BRICS của Nga, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt đạt được giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Putin; mong muốn cùng Chính phủ Nga tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng, trên cơ sở cùng có lợi.

Chào mừng và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác cấp cao Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Chính phủ Nga rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; đồng thời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại thành phố Kazan; cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng dành cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Hai Bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có lĩnh vực năng lượng – dầu khí, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi nước. Trong bối cảnh nhiều quốc gia chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh, giảm thiểu các tác hại của biến đổi khí hậu toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tiếp tục quan tâm, thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới với Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả những văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước trong lĩnh vực quan trọng này. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, bao gồm các doanh nghiệp dầu khí quan tâm, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Phó Thủ tướng Novak, hai Bộ trưởng Nga và chuyển lời mời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sớm vào thăm Việt Nam trong thời gian tới.

