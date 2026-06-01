Tổng thống Philippines lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau lễ đón

  • Thứ hai, 1/6/2026 09:57 (GMT+7)
Sáng 1/6, Tổng thống Philippines và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Philippines.

Tổng thống Philippines và Phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đứng trên bục danh dự.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines diễn ra trọng thể.
Thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Tổng thống Philippines mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.
Tổng thống Philippines giới thiệu thành phần đại biểu cấp cao Philippines tham dự lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia chuyến thăm cấp Nhà nước Philippines.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về trụ sở Phủ Tổng thống. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo một số tổ chức, tập đoàn ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ADB, WHO cùng các tập đoàn Aboitiz và Grab nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, y tế, chuyển đổi số, hạ tầng...

5 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cộng đồng người Việt ở Philippines

Chiều 31/5 tại Philippines, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt.

16 giờ trước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

19 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Văn Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

