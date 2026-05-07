Tổng thống Pezeshkian ca ngợi khi gặp lãnh tụ Masoud Khamenei

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận vừa có cuộc gặp với tân Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei.

Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei.. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông nhà nước, ông Pezeshkian mô tả buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí "khiêm nhường và hết sức chân thành".

Thông tin chi tiết về cuộc hội đàm kéo dài gần hai giờ rưỡi này vừa được hãng tin nhà nước IRIB cập nhật. Ông Pezeshkian bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước phong thái của Lãnh đạo Tối cao Cách mạng Hồi giáo.

“Điều khiến tôi tâm đắc nhất không phải là các vấn đề nghị sự, mà chính là cách đối xử, ánh nhìn cùng thái độ khiêm tốn, gần gũi của Lãnh đạo Tối cao. Cách tiếp cận này đã biến buổi thảo luận thành một không gian của sự tin tưởng, điềm tĩnh và thấu hiểu thông qua đối thoại trực tiếp”, Tổng thống Iran phát biểu.

Tính đến thứ Năm, Mỹ vẫn đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Những tuyên bố công khai từ giới chức cấp cao hai bên cho thấy các hoạt động ngoại giao hậu trường đa

Từ giới kinh doanh, chính trị gia đến các hãng vận tải trên toàn cầu đều đang nín thở theo dõi mọi tín hiệu về một bước đột phá. Cuộc xung đột bước sang tháng thứ ba đã đẩy Mỹ và Iran vào thế đối đầu trực diện với các lệnh phong tỏa trả đũa quanh eo biển Hormuz. Tình trạng này làm tê liệt tuyến hàng hải dầu mỏ huyết mạch, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng phi mã.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết cuối ngày thứ Tư rằng chính phủ đang thẩm định phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình 14 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Câu trả lời sẽ được chuyển qua đầu mối Pakistan. Tuy nhiên, cả Tehran và Washington đều giữ kín nội dung chi tiết của bản phản hồi này.

"Việc trao đổi thông điệp qua trung gian Pakistan vẫn đang tiếp tục, các văn bản đang được xem xét kỹ lưỡng," ông Baghaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia IRIB.

Trước đó, một quan chức Iran khác từng thẳng thừng bác bỏ đề xuất kết thúc chiến tranh của Mỹ, coi đó chỉ là những đòi hỏi một chiều.

Về phía Mỹ, sau khi đe dọa tăng cường không kích, Tổng thống Trump hôm thứ Tư lại khẳng định các cuộc đối thoại với Iran đang diễn ra "rất tốt đẹp". Ông nhấn mạnh: "Mọi thứ đang đi đúng hướng và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu".

Trước đó, ông Trump từng ra tối hậu thư cho Tehran, đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc tấn công với cường độ khủng khiếp hơn nếu Iran rút lại các cam kết nhượng bộ, dù ông không nói rõ đó là những nhượng bộ gì.

Những tín hiệu tiền hậu bất nhất này xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump đột ngột dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền tại eo biển Hormuz với lý do đàm phán có "tiến triển lớn". Sự mập mờ này khiến dư luận thế giới không khỏi lo ngại về số phận của eo biển Hormuz - cửa ngõ vận chuyển dầu khí then chốt vốn đã bị lực lượng Iran phong tỏa để đáp trả việc Mỹ và Israel phát động chiến tranh hồi cuối tháng Hai.

Bình thường, đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Việc eo biển bị đóng cửa khiến giá năng lượng thế giới biến động liên tục như tàu lượn siêu tốc. Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá dầu quốc tế ít biến động do các nhà đầu tư vẫn đang lúng túng trước những thông điệp trái chiều.

Giữa lúc lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bắn hỏng bánh lái, vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran vào thứ Tư. Con tàu này bị cáo buộc cố tình vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ nhắm vào các cảng biển của Iran.