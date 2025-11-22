Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)





"Trong các cuộc thảo luận, phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một số thỏa hiệp", ông Putin phát biểu ngày 21/11 trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Tại cuộc gặp hồi tháng 8 ở Alaska, Mátxcơva đã xác nhận đồng ý với các đề xuất hòa bình, ông Putin lưu ý. Tuy nhiên sau đó, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của ông Trump.

Tổng thống Putin cho biết, Mátxcơva đã nhận được dự thảo kế hoạch mới của ông Trump, nhưng vẫn chưa thảo luận "chi tiết" với Mỹ. "Tôi tin rằng nó cũng có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine phản đối kế hoạch này. Nhưng cả Kyiv lẫn các cường quốc châu Âu đều phớt lờ thực tế rằng các lực lượng Nga đang tiến quân ở Ukraine và sẽ tiếp tục tiến lên trừ khi có hòa bình.

Ông cho biết các lực lượng Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk, đông bắc Ukraine vào ngày 4/11 - bất chấp sự phủ nhận của Kyiv - và những bước tiến như vậy sẽ tiếp tục nếu Ukraine từ chối kế hoạch của Mỹ.

"Nếu Kyiv không muốn thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump và từ chối làm như vậy, thì cả họ và châu Âu nên hiểu rằng những sự kiện diễn ra ở Kupiansk chắc chắn sẽ lặp lại ở các khu vực quan trọng khác trên mặt trận", ông Putin nói. "Và nhìn chung, điều đó có lợi cho chúng tôi”. Dù vậy, Tổng thống Nga vẫn khẳng định ông sẵn sàng thảo luận về hòa bình.