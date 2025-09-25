Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Tổng thống Mỹ yêu cầu cơ quan liên bang sa thải hàng loạt

  • Thứ năm, 25/9/2025 16:13 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 24/9, Nhà Trắng ra văn bản yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào tuần tới, thay vì chỉ tạm thời cho nhân viên nghỉ việc không lương như các lần trước.

Văn bản do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) phát đi nêu rõ các cơ quan cần xác định những chương trình, dự án sẽ bị ảnh hưởng nếu Quốc hội không thông qua ngân sách trước ngày 1/10, đồng thời phải lập kế hoạch cắt giảm nhân sự và thông báo cho người lao động, kể cả những vị trí vốn được loại trừ hoặc chỉ tạm hoãn công việc khi thiếu kinh phí.

Đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 300.000 nhân viên rời biên chế, trong đó 154.000 người đã nhận gói hỗ trợ nghỉ việc và dự kiến chính thức rời khỏi hệ thống ngày 30/9.

Động thái này làm dấy lên câu hỏi liệu Nhà Trắng có đang tận dụng bối cảnh để thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm bộ máy liên bang, hay chỉ là chiến thuật gây sức ép trong đàm phán ngân sách với phe Dân chủ.

Ông Trump trước đó đã hủy cuộc gặp với các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội, khiến nguy cơ chính phủ một phần phải đóng cửa từ tuần sau gia tăng.

Ngay khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã khởi động chiến dịch tinh gọn bộ máy liên bang với 2,4 triệu người.

Theo Giám đốc Văn phòng Nhân sự Liên bang Scott Kupor, đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 300.000 nhân viên rời biên chế, trong đó 154.000 người đã nhận gói hỗ trợ nghỉ việc và dự kiến chính thức rời khỏi hệ thống ngày 30/9 - trùng thời điểm kết thúc tài khóa và hạn chót để đạt thỏa thuận ngân sách.

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

